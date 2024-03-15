Бывшая казахстанская «дочка» Сбербанка прекратит работу с картами «Мир». Прием безналичных платежей в терминалах банка станет недоступен с 17 марта. Оператором системы мир является НСПК, против который США ввели санкции.

Bereke Bank прекратит работу с картами платежной системы «Мир». Об этом говорится на сайте банка.

С 17 марта станет недоступен прием безналичных платежей по картам «Мир» в POS-терминалах банка. Операции по картам других платежных систем будут доступны в полном объеме, отметили в Bereke Bank.

Оператором платежной системы «Мир» является Национальная система платежных карт. В феврале США ввели санкции в отношении НСПК.

Bereke Bank ранее был дочерней организацией Сбербанка и находился под санкциями США. В сентябре 2022 года Сбербанк продал все акции компании холдингу «Байтерек». Позже США сняли санкции с Bereke Bank.

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