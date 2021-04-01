Сервис аренды аккумуляторов «Бери заряд!» привлек 431 млн рублей от бизнес-ангелов

Сервис для аренды портативных аккумуляторов для гаджетов «Бери заряд!» привлек 431 млн рублей от группы бизнес-ангелов. В ходе раунда стартап был оценен в 1,35 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes.
В компанию вложились 4 частных инвестора: бывший вице-президент «Военно-Промышленного Банка» Богдан Леонов (9,34%), частные инвесторы Валерий Иванов (5,21%) и Алла Мерман (5,21%), а также совладелец компании-продавца карбюраторов weber-auto.ru Александр Кабатов (3%).
По данным ЕГРЮЛ, у основателя сервиса Кирилла Кулакова осталась доля в 50,93%.
При этом в ходе раунда из проекта вышли несколько ранних инвесторов: Александр Бородич, Олег Сеньков и Иван Пучков. Им принадлежало по 5% компании.
По заявлению стартапа, привлеченная сумма распределяется на несколько направлений:
- 102 млн рублей вложены в капитал,
- 247 млн рублей — в новые станции «Бери заряд!» в Москве и Санкт-Петербурге,
- 82 млн рублей пошли на выкуп долей ранних инвесторов.
По словам Кулакова, часть инвесторов дополнительно обязались вложиться в оборудование.
«Некоторые новые инвесторы получили только доли в компании, а другие захотели получать регулярный доход, поэтому инвестировали и в капитал, и в оборудование. Мы, в свою очередь, будем платить инвесторам 50% выручки за вычетом прямых расходов ежемесячно», — объяснил он.
Он также добавил, что в феврале 2021 года услугами сервиса воспользовались 63 тысячи человек. В среднем были арендованы 4,3 тысячи пауэрбэнков в день. В марте эти показатели выросли до 85 тысяч пользователей и 5,4 тысяч аккумуляторов соответственно.
Стоимость аренды пауэрбэнка на 1 сутки в «Бери заряд!» составляет 100 рублей. По собственным данным, на сегодняшний день у сервиса более 3 тысяч станций. Почти 2 тысячи из них находятся в Москве и области, остальные — еще в 29 городах России. Три четверти станций принадлежат франчайзи.
Инвестиционный директор Skolkovo Ventures Дмитрий Козлов отметил, что такая сделка является «большой редкостью для российского рынка».
«В случае с “Бери заряд!” те, кто вложился в оборудование стали не только инвесторами, но и франчайзи. Такая структура подчеркивает готовность компании пойти навстречу инвестору», — пояснил он.
«Бери заряд!» был запущен Кулаковым в 2018 году в Москве. Компания устанавливает специальные станции зарядки в кафе, клубах и торговых центрах. В них храняться портативные аккумуляторы для гаджетов, которые можно взять в аренду.
На первом этапе компания зарабатывала только на плате за аренду устройств. Затем стартап привлек 40 млн рублей от нескольких бизнес-ангелов и в 2019 году запустил франшизу.
По данным «Контур.Фокус», в 2019 году выручка сервиса составила порядка 94,5 млн рублей, чистая прибыль — 28,6 млн рублей. В прошлом году выручка увеличилась до 114,28 млн рублей, но компания получила убыток в размере 27,73 млн рублей.
Последний показатель Кулаков объяснил задержками поставок оборудования для франчайзи — выручку за него признали в 2021 году. По оценке предпринимателя, за первые 4 месяца выручка «Бери заряд!» составит минимум 160 млн рублей.
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