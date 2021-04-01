Сервис аренды аккумуляторов «Бери заряд!» привлек 431 млн рублей от бизнес-ангелов

Сервис для аренды портативных аккумуляторов для гаджетов « Бери заряд! » привлек 431 млн рублей от группы бизнес-ангелов. В ходе раунда стартап был оценен в 1,35 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes.

В компанию вложились 4 частных инвестора: бывший вице-президент «Военно-Промышленного Банка» Богдан Леонов (9,34%), частные инвесторы Валерий Иванов (5,21%) и Алла Мерман (5,21%), а также совладелец компании-продавца карбюраторов weber-auto.ru Александр Кабатов (3%).

По данным ЕГРЮЛ, у основателя сервиса Кирилла Кулакова осталась доля в 50,93%.

При этом в ходе раунда из проекта вышли несколько ранних инвесторов: Александр Бородич, Олег Сеньков и Иван Пучков. Им принадлежало по 5% компании.

По заявлению стартапа, привлеченная сумма распределяется на несколько направлений:

102 млн рублей вложены в капитал,

247 млн рублей — в новые станции «Бери заряд!» в Москве и Санкт-Петербурге,

82 млн рублей пошли на выкуп долей ранних инвесторов.

По словам Кулакова, часть инвесторов дополнительно обязались вложиться в оборудование.

«Некоторые новые инвесторы получили только доли в компании, а другие захотели получать регулярный доход, поэтому инвестировали и в капитал, и в оборудование. Мы, в свою очередь, будем платить инвесторам 50% выручки за вычетом прямых расходов ежемесячно», — объяснил он.

Он также добавил, что в феврале 2021 года услугами сервиса воспользовались 63 тысячи человек. В среднем были арендованы 4,3 тысячи пауэрбэнков в день. В марте эти показатели выросли до 85 тысяч пользователей и 5,4 тысяч аккумуляторов соответственно.

Стоимость аренды пауэрбэнка на 1 сутки в «Бери заряд!» составляет 100 рублей. По собственным данным, на сегодняшний день у сервиса более 3 тысяч станций. Почти 2 тысячи из них находятся в Москве и области, остальные — еще в 29 городах России. Три четверти станций принадлежат франчайзи.

Инвестиционный директор Skolkovo Ventures Дмитрий Козлов отметил, что такая сделка является «большой редкостью для российского рынка».

«В случае с “Бери заряд!” те, кто вложился в оборудование стали не только инвесторами, но и франчайзи. Такая структура подчеркивает готовность компании пойти навстречу инвестору», — пояснил он.

«Бери заряд!» был запущен Кулаковым в 2018 году в Москве. Компания устанавливает специальные станции зарядки в кафе, клубах и торговых центрах. В них храняться портативные аккумуляторы для гаджетов, которые можно взять в аренду.

На первом этапе компания зарабатывала только на плате за аренду устройств. Затем стартап привлек 40 млн рублей от нескольких бизнес-ангелов и в 2019 году запустил франшизу.