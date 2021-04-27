«Бери заряд» на всех вокзалах: компания по аренде пауэрбэнков заключила договор с РЖД

Сервис для аренды пауэрбэнков «Бери Заряд!» заключил договор с Российскими железными дорогами. В ближайшее время автоматы компании появятся на вокзалах более 20 российских городов.

Путешественники смогут вернуть зарядное устройство в любом городе, где представлены станции сервиса, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

В настоящее время автоматы «Бери Заряд!» уже размещены на всех вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, скоро путешественники смогут арендовать пауэрбэнк на железнодорожном вокзале Сочи.

До конца 2021 года автоматы сервиса будут установлены на вокзалах Казани, Екатеринбурга, Сочи, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Тюмени, Красноярска, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда, Махачкалы, Самары, Ульяновска, Уфы, Саратова, Омска, Челябинска, Иркутск и Владивостока.

«Полная зарядка на телефоне или планшете — незаменимый атрибут комфортного путешествия в поезде. <...> Поэтому я очень рад, что благодаря нашим станциям, которые уже установлены на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, у путешественников будет возможность зарядить телефон перед поездкой или даже взять пауэрбэнк с собой в поезд и сдать его на одной из наших станций, расположенных на вокзалах другого города», — заявил основатель и глава «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков.

По данным компании, спрос на сервис растёт: в 2018 году услугами «Бери Заряд!» воспользовались более 1000 уникальных пользователей, к 2019 году — более 73 000 в Москве и Санкт-Петербурге, а по данным на апрель 2021 года, — уже 400 000 человек по всей стране.

Сейчас зарядные станции сервиса расположены уже более чем в 3000 локациях 30 городов, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Тула, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Волгоград, Краснодар, Махачкала, Сочи и Грозный.

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Фото: berizaryad.ru.