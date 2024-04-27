Клиенты криптобиржи Beribit второй день ждут выплат в столичном офисе компании

Пользователи криптовалютной биржи Beribit в Москве столкнулись с проблемами с выплатами, сообщают СМИ. Отмечается, что клиенты площадки второй день не уходят из столичного офиса компании в «Москва-Сити».

В пятницу, 26 апреля, Beribit рассказала в своем Telegram-канале о смене руководства компании и передаче, в ходе которого обнаружили несоответствия в балансовой отчетности. В связи с этим в компании начали аудит.

«Эти необходимые меры привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Мы прилагаем все усилия для их оперативной обработки», — пояснили в компании.

Там добавили, что все проверки не продлятся дольше 15 рабочих дней.

Один из клиентов биржи сообщил РБК, что Beribit в качестве причины проблем с выплатами сначала назвала технические неполадки, а затем — смену руководства. Собеседник издания полагает, что компания «вводит в заблуждение» своих клиентов.

Другой клиент Beribit сообщил агентству «РИА Новости», что приехал в офис компании из Ижевска. По его словам, в пятницу средства получили около семи человек. Сейчас своей очереди ждут еще около 15 человек.

Beribit, в свою очередь, обещала возобновить выплаты в 16:00 мск в субботу, 27 апреля.

В конце прошлого месяца в офис Beribit в «Москва-Сити» нагрянули силовики с обысками. По информации Telegram-канала Shot, визит правоохранителей был связан с расследованием уголовного дела о финансировании террористов, расстрелявших людей в Crocus City Hall. В Beribit по результатам проверок сообщили, что нарушений силовики не обнаружили.

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