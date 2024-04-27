Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Клиенты криптобиржи Beribit второй день ждут выплат в столичном офисе компании

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Пользователи криптовалютной биржи Beribit в Москве столкнулись с проблемами с выплатами, сообщают СМИ. Отмечается, что клиенты площадки второй день не уходят из столичного офиса компании в «Москва-Сити».     

Клиенты криптобиржи Beribit второй день ждут выплат в столичном офисе компании

В пятницу, 26 апреля, Beribit рассказала в своем Telegram-канале о смене руководства компании и передаче, в ходе которого обнаружили несоответствия в балансовой отчетности. В связи с этим в компании начали аудит.

«Эти необходимые меры привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Мы прилагаем все усилия для их оперативной обработки», — пояснили в компании.

Там добавили, что все проверки не продлятся дольше 15 рабочих дней.

Один из клиентов биржи сообщил РБК, что Beribit в качестве причины проблем с выплатами сначала назвала технические неполадки, а затем — смену руководства. Собеседник издания полагает, что компания «вводит в заблуждение» своих клиентов.

Другой клиент Beribit сообщил агентству «РИА Новости», что приехал в офис компании из Ижевска. По его словам, в пятницу средства получили около семи человек. Сейчас своей очереди ждут еще около 15 человек.

Beribit, в свою очередь, обещала возобновить выплаты в 16:00 мск в субботу, 27 апреля. 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В конце прошлого месяца в офис Beribit в «Москва-Сити» нагрянули силовики с обысками. По информации Telegram-канала Shot, визит правоохранителей был связан с расследованием уголовного дела о финансировании террористов, расстрелявших людей в Crocus City Hall. В Beribit по результатам проверок сообщили, что нарушений силовики не обнаружили.

Фото на обложке: PeachShutterStock / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Госдуме хотят ужесточить правила обращения криптовалюты в России
  2. 2 Что такое смарт-контракты в блокчейне и защищают ли они от мошенничества
  3. 3 Халвинг биткоина: что это такое и когда произойдет
  4. 4 Криптовалюта в 2024 году: перспективные криптовалюты и прогноз
  5. 5 Роль криптовалют и Fintech в процессе финансового включения
DION
Что ждет рынок корпоративных коммуникаций в 2024 году?
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

29 апреля 2024

Neiry

30 апреля 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и VK

30 апреля 2024

Гранты стартапам от CloudMTS

Все ВОЗМОЖНОСТИ