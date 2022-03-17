Цена одной акции Berkshire Hathaway впервые превысила $500 тысяч

Стоимость акций компании Уоррена Баффета впервые в истории превысила $500 тысяч за штуку. Одна ценная бумага Berkshire Hathaway класса A обойдется инвестору в $514 тысяч, или 53,8 млн рублей по актуальному курсу.
Котировки Berkshire Hathaway «оракула из Омахи» Уоррена Баффетта впервые в истории превысили $500 тысяч за акцию и по актуальным на момент публикации данным составляют $513,8 тысяч, за одну торговую сессию прибавив 1,9% или $9,8 тысяч.
С начала года акции компании Уоррена Баффетта подорожали на 11%, обогнав общий американский фондовый рынок. Индекс S&P 500 с начала года упал с 4771 до 4396 пунктов, или на 12%.
Капитализация Berkshire Hathaway достигла $750 млрд. Благодаря росту стоимости своей компании, состояние Уоррена Баффетта выросло до $122 млрд, показав рост на $1,4 млрд за один день. Баффетт занимает пятую строчку в списке богатейших людей мира после Билла Гейтса, Бернара Арно, Джеффа Безоса и Илона Маска.
Фото на обложке: Andriy Blokhin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Заработали на кризисе: 5 всемирно известных инвесторов и их стратегии
- 2 Иностранные ценные бумаги клиентов «Совкомбанка» заблокируют 25 марта
- 3 Брокеры организовали внебиржевую торговлю ценными бумагами
- 4 Китайский фондовый рынок вырос на рекордные 25% за день после заявления властей КНР
- 5 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
ВОЗМОЖНОСТИ
17 марта 2022
18 марта 2022
20 марта 2022