Цена одной акции Berkshire Hathaway впервые превысила $500 тысяч

Стоимость акций компании Уоррена Баффета впервые в истории превысила $500 тысяч за штуку. Одна ценная бумага Berkshire Hathaway класса A обойдется инвестору в $514 тысяч, или 53,8 млн рублей по актуальному курсу.

Котировки Berkshire Hathaway «оракула из Омахи» Уоррена Баффетта впервые в истории превысили $500 тысяч за акцию и по актуальным на момент публикации данным составляют $513,8 тысяч, за одну торговую сессию прибавив 1,9% или $9,8 тысяч.

С начала года акции компании Уоррена Баффетта подорожали на 11%, обогнав общий американский фондовый рынок. Индекс S&P 500 с начала года упал с 4771 до 4396 пунктов, или на 12%.

Капитализация Berkshire Hathaway достигла $750 млрд. Благодаря росту стоимости своей компании, состояние Уоррена Баффетта выросло до $122 млрд, показав рост на $1,4 млрд за один день. Баффетт занимает пятую строчку в списке богатейших людей мира после Билла Гейтса, Бернара Арно, Джеффа Безоса и Илона Маска.

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