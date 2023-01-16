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«Бештау Электроникс» выпустила первую партию российских мониторов под собственным брендом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Бештау Электроникс» из Ессентуков выпустила первые российские компьютерные мониторы под собственным брендом. Партию из 10 тыс. штук раскупили бюджетные учреждения, розничную цену на устройства производитель не объявлял.

«Бештау Электроникс» выпустила первую партию российских мониторов под собственным брендом

Первые произведенные в России мониторы «Бештау» имеют 24-дюймовую диагональ IPS-экрана, говорится на сайте производителя. Максимальное разрешение экрана – 1920х1080 пикселей с частотой обновления 75 Гц. Монитор оснащен портами USB, VGA, HDMI, DisplayPort.

В «Бештау Электроникс» заверили, что мониторы разработаны без участия иностранных специалистов. Поставщиков компонентов в компании не назвали.

Первую партию из 10 тыс. мониторов раскупили бюджетные учреждения. Розничную цену на свои устройства производитель не объявлял.

В текущем году «Бештау Электроникс» планирует выпустить версию монитора с диагональю экрана 27 дюймов, а также компьютерные мыши и клавиатуры под собственным брендом.

Фото на обложке: Бештау Электроникс

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