Лидером индекса бесконфликтности деловой среды стала Чечня. В третьем квартале 2023 года в республике почти не было новых судов, связанных с корпоративными спорами. Антилидером индекса стала республика Ингушетия.

Республика Чечня стала лидером индекса бесконфликтности деловой среды среди российских регионов. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты инвестиционная компания А1.

По итогам третьего квартала 2023 года Чечня набрала 0,42 балла в индексе – там почти не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами. Деловая конфликтность в регионе квартал к кварталу снизилась на 70%.

Антилидером индекса стала республика Ингушетия с показателем 6,28 балла. Москва в рейтинге конфликтности деловой среды заняла третью строчку с 3,92 балла – в прошлом квартале у столицы было 2,07 балла.

Федеральный индекс конфликтности деловой среды снизился с 2,05 балла во втором квартале до 1,97 балла в третьем квартале 2023 года.

Фото на обложке: AboutLife / Shutterstock