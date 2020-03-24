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KFC вводит бесконтактный заказ для борьбы с коронавирусом

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сеть ресторанов быстрого питания KFC разработала пять комбо-наборов, которые можно заказать в 1,5 метрах от кассы. Гостям достаточно будет показать номер блюда на пальцах. Об этом Rusbase рассказали в компании.

KFC вводит бесконтактный заказ для борьбы с коронавирусом

Что включают в себя комбо-наборы:

  • Комбо №1: Сандерс (Сандерс Баскет, стандартный картофель фри, Pepsi 0,5 л и сырный соус); 
  • Комбо №2: Шефбургер (оригинальный Шефбургер, стандартный картофель фри, Pepsi 0,5 л и сырный соус); 
  • Комбо №3: Твистер (оригинальный Твистер, стандартный картофель фри, Pepsi 0,5 л и сырный соус); 
  • Комбо №4: Дуэт (оригинальный Баскет Дуэт, 2 сырных соуса и Pepsi 1 л); 
  • Комбо №5: Баскет L (оригинальный Баскет L, 2 сырных соуса и Pepsi 1 л). 

Рассчитаться за заказ можно с помощью бесконтактной оплаты.

На прошлой неделе KFC начала собирать заказы только в формате «на вынос». Обеденные залы не закрываются — гости могут взять еду с собой или остаться в ресторане. 

В каждом заказе есть влажные салфетки. На кассе установлены санитайзеры. Также компания планирует установить отдельные диспенсеры с антисептиком для рук во всех ресторанах сети, кроме фудкортов. 

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Новый формат работы — одна из мер по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: KULLAPONG PARCHERAT / Shutterstock

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