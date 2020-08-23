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В России создали первый беспилотник, передающий видео в формате HD

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Zala Aero, входящая в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех», создала первый российский беспилотник, способный передавать видео в формате HD. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В России создали первый беспилотник, передающий видео в формате HD

«Впервые на беспилотном воздушном судне данного класса применяется встроенный бортовой вычислитель, обеспечивающий передачу видеоизображения в HD», — отмечают в пресс-службе Zala Aero.

Также в компании рассказали, что новый беспилотный комплекс Zala 421-16EV обладает возможностью вертикального взлета и посадки. Он создан по типу конвертоплана — гибрида самолетного и вертолетного видов беспилотников.

«Его основным преимуществом является отсутствие необходимости использования специально оборудованной площадки для запуска», — комментирует представитель разработчика.

Беспилотник может находиться в воздухе в течение двух часов. Его крейсерская скорость достигает 110 км/ч.

Фото: Unsplash

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