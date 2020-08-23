Компания Zala Aero, входящая в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех», создала первый российский беспилотник, способный передавать видео в формате HD. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В России создали первый беспилотник, передающий видео в формате HD