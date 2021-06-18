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По городам Эстонии начнут курсировать беспилотные автобусы с водородными двигателями

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

По городам Эстонии начнут курсировать беспилотные микроавтобусы с водородными двигателями. Первый выйдет на маршрут 5 июля в городе Тарту.

По городам Эстонии начнут курсировать беспилотные автобусы с водородными двигателями

Салон будет вмещать 6 пассажиров. Микроавтобусы будут работать как транспорт «последней мили» – возить людей, например, от метро до остановки общественного транспорта или торгового центра.

Auve Tech / Youtube.com

Микроавтобус разработал стартап Auve Tech совместно с Тартуским университетом.

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«Водород, создаваемый топливными элементами, действует как источник энергии в автомобиле. Единственными побочными продуктами являются испаренная вода и тепло. Быстрая зарядка автомобиля позволяет увеличить количество рабочих часов, повышая эффективность и предоставляя возможность интегрировать автономный транспорт в нашу повседневную жизнь», – рассказал изданию ERR CEO Auve Tech Йоханнес Моссов.

Транспорт, разработанный Auve Tech, уже курсирует по дорогам Греции.

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Фото: Auve Tech

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