По городам Эстонии начнут курсировать беспилотные автобусы с водородными двигателями

По городам Эстонии начнут курсировать беспилотные микроавтобусы с водородными двигателями. Первый выйдет на маршрут 5 июля в городе Тарту.
Салон будет вмещать 6 пассажиров. Микроавтобусы будут работать как транспорт «последней мили» – возить людей, например, от метро до остановки общественного транспорта или торгового центра.
Auve Tech / Youtube.com
Микроавтобус разработал стартап Auve Tech совместно с Тартуским университетом.
«Водород, создаваемый топливными элементами, действует как источник энергии в автомобиле. Единственными побочными продуктами являются испаренная вода и тепло. Быстрая зарядка автомобиля позволяет увеличить количество рабочих часов, повышая эффективность и предоставляя возможность интегрировать автономный транспорт в нашу повседневную жизнь», – рассказал изданию ERR CEO Auve Tech Йоханнес Моссов.
Транспорт, разработанный Auve Tech, уже курсирует по дорогам Греции.
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Фото: Auve Tech
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