Российская компания «Аэромакс» представила гражданский грузовой беспилотный вертолет

Российская компания «Аэромакс» представила макет гражданского грузового беспилотного вертолета. По утверждению разработчиков, аппарат не имеет аналогов в мире по взлетной массе и грузоподъемности.

Производитель беспилотных летательных аппаратов «Аэромакс» представил на выставке HeliRussia макет гражданского грузового беспилотного вертолета SH-3000.

Вертолет длиной 13 метров способен развивать скорость до 210 км/ч. Аппарат может находиться в воздухе до пяти часов и летать на расстояние до 900 км.

По утверждению разработчиков, SH-3000 не имеет аналогов в мире по взлетной массе и грузоподъемности – аппарат сможет перевозить до тонны груза.

Вертолет «Аэромакса» рассчитан на перевозку грузов в труднодоступных регионах и разрабатывается с учетом потребностей основного заказчика в лице подразделения по снабжению «Газпромнефти».

Компания планирует завершить сборку первого образца и начать его испытания в конце 2024 года.

Фото: Аэромакс