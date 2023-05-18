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Российская компания «Аэромакс» представила гражданский грузовой беспилотный вертолет

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская компания «Аэромакс» представила макет гражданского грузового беспилотного вертолета. По утверждению разработчиков, аппарат не имеет аналогов в мире по взлетной массе и грузоподъемности.

Российская компания «Аэромакс» представила гражданский грузовой беспилотный вертолет

Производитель беспилотных летательных аппаратов «Аэромакс» представил на выставке HeliRussia макет гражданского грузового беспилотного вертолета SH-3000. 

Вертолет длиной 13 метров способен развивать скорость до 210 км/ч. Аппарат может находиться в воздухе до пяти часов и летать на расстояние до 900 км.

По утверждению разработчиков, SH-3000 не имеет аналогов в мире по взлетной массе и грузоподъемности – аппарат сможет перевозить до тонны груза.

Вертолет «Аэромакса» рассчитан на перевозку грузов в труднодоступных регионах и разрабатывается с учетом потребностей основного заказчика в лице подразделения по снабжению «Газпромнефти».

Компания планирует завершить сборку первого образца и начать его испытания в конце 2024 года. 

Фото: Аэромакс

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