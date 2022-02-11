90% россиян готовы на бесплатные стажировки в IT ради того, чтобы войти в профессию

Треть россиян, согласно исследованию, задумываются о том, чтобы сменить профессию на IT-специалиста. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет. При этом 90% жителей страны готовы на бесплатные стажировки и практики ради входа в профессию.
Исследование на основе опроса 5 тыс. респондентов подготовили в агентствах Outside Digital и ResearchMe. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 до 65 лет – 82% из них считают профессию IT-специалиста привлекательной.
Треть опрошенных задумываются о том, чтобы перейти в IT. Около 30% из них планируют в ближайшие годы пройти обучение и сменить профессию на желаемую. Однако почти половина респондентов старше 45 лет думают, что в их возрасте это невозможно.
Онлайн-образованию в вопросе смены профессии доверяют 21% опрошенных. При этом с возрастом доверие к такому виду образованию падает – только 10% старше 45 лет считают его эффективным. Главным недостатком онлайн-образования респонденты считают слабую практическую базу.
91% опрошенных выразили готовность бесплатно работать на стажировках и проходить практики, чтобы «войти в IT». 93% респондентов согласны заниматься самообразованием, чтобы сменить профессию на IT-специалиста – мужчин в этом числе больше, чем женщин, гласят результаты исследования.
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Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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