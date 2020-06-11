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Конструкторское бюро Man&Technologies lab предложило бизнесу бесплатный аудит проектов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова
Конструкторское бюро Man & Technologies lab запустило бесплатную программу для технологических предпринимателей по аудиту разработок и их выводу на рынок. Партнеры проекта — технопарк «Сколково», банк «Точка», технополис «Москва». 
Конструкторское бюро Man&Technologies lab предложило бизнесу бесплатный аудит проектов

Основные направления программы: 

  • аудит идеи продукта. Проверка жизнеспособности, востребованности и экономической целесообразности продукта;
  • аудит технических требований к продукту. Проверка корректности описания и возможности создать на его базе полноценное техническое задание для разработки. Оценка возможности создать продукт в рамках заявленных бизнесом ограничений;
  • аудит технического задания (ТЗ). Проверка достаточности и корректности ТЗ, выявление «подводных камней». Оценка степени защиты заказчика от недобросовестных подрядчиков и соответствия план-графика проекта стандартам и реальным кейсам; 
  • аудит MVP или готового продукта. Подготовка проекта к привлечению инвестиций;
  • инвестиции. Возможность привлечения инвестиций для запуска или масштабирования проекта.

Участники программы получат отчет с результатами аудита своего проекта, а также перечень дальнейших шагов по разработке, производству и выводу продукта на рынок. 

Man & Technologies Lab обещает использовать полученную от предпринимателей информацию только для работы над задачей. Компания подписывает с участниками программы NDA — соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. 

Программа рассчитана на малый и средний бизнес, который разрабатывает продукты и хочет вывести их на рынок или сделать более привлекательными для инвесторов. Кроме того, создатели программы предлагают инвесторам независимое третье мнение для оценки целесообразности вложений в проект. 

Для участия в программе надо оставить заявку на сайте проекта

Man & Technologies Lab — конструкторское бюро полного цикла. Компания занимается промышленным дизайном, проектированием, инжинирингом и прототипированием высокой сложности.
Фото: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

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