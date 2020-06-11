Конструкторское бюро Man&Technologies lab предложило бизнесу бесплатный аудит проектов

Основные направления программы:

Участники программы получат отчет с результатами аудита своего проекта, а также перечень дальнейших шагов по разработке, производству и выводу продукта на рынок.

Man & Technologies Lab обещает использовать полученную от предпринимателей информацию только для работы над задачей. Компания подписывает с участниками программы NDA — соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Программа рассчитана на малый и средний бизнес, который разрабатывает продукты и хочет вывести их на рынок или сделать более привлекательными для инвесторов. Кроме того, создатели программы предлагают инвесторам независимое третье мнение для оценки целесообразности вложений в проект.

Для участия в программе надо оставить заявку на сайте проекта.

Man & Technologies Lab — конструкторское бюро полного цикла. Компания занимается промышленным дизайном, проектированием, инжинирингом и прототипированием высокой сложности.