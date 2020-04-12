Новости
Партнерский материал
Компания Zadarma представила бесплатный сервис видеоконференций
Новости
Никита Стаценко
Поставщик решений в сфере облачной телефонии Zadarma представил бесплатный сервис для видеоконференция Zadarma Conf. Им можно пользоваться в окне браузера и с помощью мобильных приложений для Android и iOS.
Компания Zadarma представила бесплатный сервис видеоконференцийНикита Стаценко
Для того, чтобы создать новую комнату для конференции, достаточно зарегистрироваться на сайте компании, войти в комнату участники смогут по специальной ссылке. Им не потребуется устанавливать каких-либо программ или создавать учетную запись.
Пользователям Zadarma Conf доступны:
- Неограниченное время конференции;
- Шифрование видеопотока;
- HD-качество с возможностью его настройки в зависимости от качества соединения;
- Доступ с любого устройства;
- Функция демонстрации экрана;
- Чат для обмена сообщениями и контентом;
- Функция «Поднятия руки»;
- Размытие фона;
- Статистика активности участников.
Узнать подробности и воспользоваться сервисом бесплатных видеоконференций можно на сайте компании.
Фото: Zadarma
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter