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Компания Zadarma представила бесплатный сервис видеоконференций

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

Поставщик решений в сфере облачной телефонии Zadarma представил бесплатный сервис для видеоконференция Zadarma Conf. Им можно пользоваться в окне браузера и с помощью мобильных приложений для Android и iOS.

Компания Zadarma представила бесплатный сервис видеоконференций

Для того, чтобы создать новую комнату для конференции, достаточно зарегистрироваться на сайте компании, войти в комнату участники смогут по специальной ссылке. Им не потребуется устанавливать каких-либо программ или создавать учетную запись.

Пользователям Zadarma Conf доступны:

  • Неограниченное время конференции;
  • Шифрование видеопотока;
  • HD-качество с возможностью его настройки в зависимости от качества соединения;
  • Доступ с любого устройства;
  • Функция демонстрации экрана;
  • Чат для обмена сообщениями и контентом;
  • Функция «Поднятия руки»;
  • Размытие фона;
  • Статистика активности участников.

Узнать подробности и воспользоваться сервисом бесплатных видеоконференций можно на сайте компании.

Фото: Zadarma

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