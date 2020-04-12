Компания Zadarma представила бесплатный сервис видеоконференций

Поставщик решений в сфере облачной телефонии Zadarma представил бесплатный сервис для видеоконференция Zadarma Conf . Им можно пользоваться в окне браузера и с помощью мобильных приложений для Android и iOS.

Для того, чтобы создать новую комнату для конференции, достаточно зарегистрироваться на сайте компании, войти в комнату участники смогут по специальной ссылке. Им не потребуется устанавливать каких-либо программ или создавать учетную запись.

Пользователям Zadarma Conf доступны:

Неограниченное время конференции;

Шифрование видеопотока;

HD-качество с возможностью его настройки в зависимости от качества соединения;

Доступ с любого устройства;

Функция демонстрации экрана;

Чат для обмена сообщениями и контентом;

Функция «Поднятия руки»;

Размытие фона;

Статистика активности участников.

Узнать подробности и воспользоваться сервисом бесплатных видеоконференций можно на сайте компании.

Фото: Zadarma