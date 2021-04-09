Россияне переходят на Bluetooth: беспроводные наушники заняли более половины рынка

Беспроводные наушники впервые заняли более половины продаж на российском рынке, достигнув показателя в 52%. Годом ранее на них приходилось 39%.

Российский рынок наушников в первом квартале 2021 года достиг 12,8 млрд рублей и порядка 4,9 млн штук. Bluetooth-модели выросли на 21% в штуках и 20% в деньгах, превысив 2,5 млн штук и 11 млрд рублей, гласит отчёт «Группы М.Видео-Эльдорадо», присланный в редакцию RB.RU.

По мнению руководителя департамента «Гаджеты и инновации» в «Группе М.Видео-Эльдорадо» Вадима Ерёмина, на рост доли беспроводных наушников сильное влияние оказала пандемия.

«Пользователи стали больше общаться дистанционно, в том числе по работе и учёбе, в целом растёт потребления аудио- и видеоконтента с увеличением популярности стриминговых сервисов, кроме того, пользователи оценили удобство раздельных TWS-наушников, которые служат дольше, решают проблему с запутанными проводами, удобнее в пользовании и во время передвижения. Доля таких аксессуаров увеличилась примерно в полтора раза до 37%, а средняя цена TWS снизилась на 18% до 5 тыс. рублей. Влияние оказывает также отказ брендов от внедрения в смартфоны разъёмов 3,5 мм», — заявил Ерёмин.

По данным отчёта, каждой третьей проданной парой среди всех видов наушников на российском рынке по итогам января-марта 2021 года стали True Wireless Stereo модели, около 8,5% заняли беспроводные наушники-вкладыши, включая наушники для занятий спортом, ещё 6,5% пришлось на беспроводные накладные наушники. В денежном выражении все беспроводные наушники заняли порядка 86%, полностью автономные и беспроводные модели TWS-аксессуары – 72%.

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Фото: khosrork / Depositphotos