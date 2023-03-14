Минцифры предложило бессрочное обнуление налога на прибыль для IT-компаний. Согласно существующему закону, действие ставки истекает после 31 декабря 2024 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Александра Шойтова полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко.
В письме речь идет о законопроекте, подготовленном членом комитета по информтехнологиям Госдумы Антоном Немкиным («Единая Россия»), в котором предлагается расширить перечень IT-компаний, подпадающих под налоговые льготы.
Согласно законопроекту, с текстом которого ознакомилось издание, сейчас налоговые льготы распространяются именно на разработчиков IT-продуктов, но не касаются самих компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем, а также информационной безопасностью.
По мнению депутата, такой подход создает «неравные конкурентные условия на рынке» и может привести к непропорциональному развитию различных сегментов IT-отрасли, а в будущем и к «общему замедлению развития IT-индустрии в России». По оценкам Немкина, доля таких IT-компаний составляет около 6% от общего числа.
По данным издания, Минцифры поддержало законопроект депутата. Документ также получил положительный отзыв и от Минэкономразвития. При этом ведомство считает необходимым оценить объем выпадающих доходов федерального бюджета.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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