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Названы самые востребованные цифровые сервисы у россиян

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики выяснили, какие цифровые сервисы являются у россиян самыми востребованными. Оказалось, что почти никто не пользуется сервисами в сфере образования и туризма, а связанные с транспортом и утилизацией мусора большинство респондентов посчитали самыми полезными.

Названы самые востребованные цифровые сервисы у россиян

Результатами исследования поделилсь в Дальневосточном фонде высоких технологий.

Самыми полезным россияне посчитали сервисы, связанные с утилизацией мусора – их назвали 17,2% опрошенных. На втором и третьем местах – парковка и транспорт – 12% и 11% соответственно. Услуга городского Wi-Fi заняла лишь 7 место в списке самых востребованных.

Самыми ненужными оказались сервисы, связанные с туризмом и образованием – их назвали всего 3% респондентов.

Среди самых развитых россияне назвали цифровые сервисы государственных услуг (39%), «умного» освещения города (20%). Лидерами антирейтинга по этому показателю стали социальные карты жителя региона (64%) и сервисы по управлению отходами (62%). 

Опрос проводили среди 1 тыс. совершеннолетних россиян в 67 регионах страны.

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Фото: Shutterstock.com

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