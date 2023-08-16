Убыточная компания провела лучшее в 2023 году IPO в США

Убыточная американская компания провела лучшее в 2023 году IPO в США. Акции производителя клюшек для гольфа Sacks Parente Golf в первый день торгов подорожали в семь раз. По итогам 2022 года компания получила $190 тыс. выручки при $3,5 млн чистых убытков.

Производитель клюшек для гольфа Sacks Parente Golf провел IPO в США, после которого акции компании подорожали на 624% в первый день торгов. Это первичное размещение стало лучшим на рынке США в 2023 году, отметил Bloomberg.

Sacks Parente Golf является конкурентом Scotty Cameron, продукцией которой пользовался самый титулованный в мире гольфист Тайгер Вудс.

Sacks Parente Golf по итогам 2022 года получила $190 тыс. выручки при $3,5 млн чистых убытков. В первом квартале 2023 года убыток составил $917 тыс. при выручке $90 тыс. По данным с сайта Nasdaq, в Sacks Parente Golf работает семь человек.

После успешного IPO акции компании обвалились 80% и почти вернулись к показателям размещения – с $27,5 до $5,7 за бумагу.

Фото на обложке: Mikael Damkier / Shutterstock