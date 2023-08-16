Убыточная компания провела лучшее в 2023 году IPO в США

Убыточная американская компания провела лучшее в 2023 году IPO в США. Акции производителя клюшек для гольфа Sacks Parente Golf в первый день торгов подорожали в семь раз. По итогам 2022 года компания получила $190 тыс. выручки при $3,5 млн чистых убытков.
Производитель клюшек для гольфа Sacks Parente Golf провел IPO в США, после которого акции компании подорожали на 624% в первый день торгов. Это первичное размещение стало лучшим на рынке США в 2023 году, отметил Bloomberg.
Sacks Parente Golf является конкурентом Scotty Cameron, продукцией которой пользовался самый титулованный в мире гольфист Тайгер Вудс.
Sacks Parente Golf по итогам 2022 года получила $190 тыс. выручки при $3,5 млн чистых убытков. В первом квартале 2023 года убыток составил $917 тыс. при выручке $90 тыс. По данным с сайта Nasdaq, в Sacks Parente Golf работает семь человек.
После успешного IPO акции компании обвалились 80% и почти вернулись к показателям размещения – с $27,5 до $5,7 за бумагу.
Фото на обложке: Mikael Damkier /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как Web3-проекты меняют взаимодействие между болельщиками и спортсменами
- 2 На платформе in_Sport 365 обсудят технологичные решения в спорте
- 3 Клиентская база спортивной студии: как работать с данными, чтобы продавать и не страдать от падения трафика
- 4 Forum.Digital Sport 2022 пройдет 28 июля
- 5 «Чтобы в чём-то преуспеть, нужно равняться на сильных»: истории участников Специальной Олимпиады
ВОЗМОЖНОСТИ
16 августа 2023
16 августа 2023
17 августа 2023