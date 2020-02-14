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Названы лучшие работодатели для IT-специалистов в России

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сервис развития карьеры в IT «Хабр Карьера» составил рейтинг лучших работодателей для IT-специалистов в России. В список компаний с наилучшими условиями для работы попали «Билайн», Revolut и КРОК. Об этом Rusbase рассказали в «Хабр Карьера».

Названы лучшие работодатели для IT-специалистов в России

Для составления рейтинга «Хабр Карьера» использует данные своего сервиса оценки работодателей, который был запущен в 2018 году.

По итогам 2019 года сервисом воспользовались почти 9 тысяч человек. Они оценили более 1500 компаний по 12 критериям, в числе которых адекватная зарплата, соцпакет, интересные задачи и грамотный менеджмент.

Для подведения результатов компании разбили по численности сотрудников на огромные (от 5 тысяч человек), крупные (1-5 тысяч), средние (от 100 до 1 тысячи) и небольшие (от 10 до 100).

В топ рейтинга попали компании, набравшие больше всего баллов в своей категории.

Огромные:

  1. «Вымпелком» («Билайн»),
  2. «Ланит»,
  3. Luxoft.

Большие:

  1. Andersen,
  2. Revolut,
  3. КРОК и Hemmersbach (набрали одинаковые баллы).

Средние:

  1. «Кнопка»,
  2. Solit Clouds,
  3. Wrike и Haulmont.

Небольшие:

  1. Еnapter,
  2. Acryl Platform,
  3. MobileUp и Metacommerce


В «Хабр Карьера» обратили внимание, что чем больше компания, тем ниже у нее средняя оценка по любому из 12 критериев. Исключение составил критерий «соцпакет»: у маленьких компаний этот показатель пока не высокий. Лучше всего с соцпакетом у средних компаний.

«Хабр Карьера» раньше назывался «Мой круг». До 2015 года сервис принадлежал «Яндексу» и был соцсетью для специалистов разного профиля. Перейдя в собственность «Хабра», портал ограничил тематику IT-отраслью.

Фото: ProStockStudio / Shutterstock

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21 февраля 2020

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25 февраля 2020

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