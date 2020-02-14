Названы лучшие работодатели для IT-специалистов в России

Сервис развития карьеры в IT «Хабр Карьера» составил рейтинг лучших работодателей для IT-специалистов в России. В список компаний с наилучшими условиями для работы попали «Билайн», Revolut и КРОК. Об этом Rusbase рассказали в «Хабр Карьера».

Для составления рейтинга «Хабр Карьера» использует данные своего сервиса оценки работодателей, который был запущен в 2018 году.

По итогам 2019 года сервисом воспользовались почти 9 тысяч человек. Они оценили более 1500 компаний по 12 критериям, в числе которых адекватная зарплата, соцпакет, интересные задачи и грамотный менеджмент.

Для подведения результатов компании разбили по численности сотрудников на огромные (от 5 тысяч человек), крупные (1-5 тысяч), средние (от 100 до 1 тысячи) и небольшие (от 10 до 100).

В топ рейтинга попали компании, набравшие больше всего баллов в своей категории.

Огромные:

«Вымпелком» («Билайн»), «Ланит», Luxoft.

Большие:

Andersen, Revolut, КРОК и Hemmersbach (набрали одинаковые баллы).

Средние:

«Кнопка», Solit Clouds, Wrike и Haulmont.

Небольшие:

Еnapter, Acryl Platform, MobileUp и Metacommerce



В «Хабр Карьера» обратили внимание, что чем больше компания, тем ниже у нее средняя оценка по любому из 12 критериев. Исключение составил критерий «соцпакет»: у маленьких компаний этот показатель пока не высокий. Лучше всего с соцпакетом у средних компаний.

«Хабр Карьера» раньше назывался «Мой круг». До 2015 года сервис принадлежал «Яндексу» и был соцсетью для специалистов разного профиля. Перейдя в собственность «Хабра», портал ограничил тематику IT-отраслью.

Фото: ProStockStudio / Shutterstock