Российские ученые составили идеальный рацион питания. За основу взяли данные исследования о ежедневной норме потребления подвидов клетчатки, которое было проведено ими впервые в мире. Этот рацион поможет снизить риски развития многих заболеваний, включая рак толстой кишки, диабет, атеросклероз и даже деменцию.

Научные сотрудники российского холдинга «Атлас» Артем Шевляков, Дмитрий Никогосов, Ли-Энн Стюарт и европейский ученый Мигель Торибио-Матеас проанализировали данные о питании 20 тысяч жителей Великобритании.

Они выяснили, что здоровые мужчины весом 70 кг ежедневно употребляют в пищу около 4,5 г пектина, 4 г лигнина, около 10 г целлюлозы и почти 14,5 г гемицеллюлозы. Суточное потребление у здоровых женщин весом 57 кг составляет около 4,5 г пектина, 4 г лигнина, 9 г целлюлозы и 13 г гемицеллюлозы.

На основе этих данных ученые вывели ежедневную норму потребления подвидов клетчатки – впервые в мире. До этого, по заявлению авторов исследования, давались лишь общие рекомендации по этому показателю без распределения по подвидам.

«Полученные данные могут быть интересны всем, для кого важно здоровое сбалансированное питание. А также могут помочь диетологам и нутрициологам более персонализировано составлять рационы для своих пациентов», – отметил врач-генетик, биоинформатик, руководитель аналитического отдела биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Никогосов.

Взяв во внимание результаты своего исследования, авторы предложили сбалансированный рацион питания:

завтрак: хлопья с отрубями и нарезанные ломтиками банан и яблоко в качестве снека;

обед: тушеная фасоль и тосты из цельнозерновой муки;

ужин: тунец, салат с зеленью, помидорами и огурцом;

десерт: йогурт с клубникой и дробленым миндалем.

По словам авторов исследования, это усредненный рацион, набор продуктов и блюд должен подбираться индивидуально.

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