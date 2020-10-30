В Москве наградят компании с лучшими CRM-решениями

28 октября пройдет награждение лучших компаний из рейтинга CRM Rating 2020. Уже известны результаты двух номинаций, посвященных влиятельным персонам рынка и проектам внедрения систем в бизнес. Интеграторы CRM-решений могут принять участие в мероприятии.

В рамках награждения пройдет дискуссия на тему «‎Как интегратору пережить кризис 2020 и увеличить доход?»‎. Среди спикеров — генеральный директор компании «‎Интроверт» Виктор Довжик, генеральный директор Pinall Алексей Окара, директор компании iTrack Екатерина Ким и основатель AmoHelper Юрий Гой.

В рейтинг CRM-персон попали 20 самых влиятельных основателей и руководителей компаний, за которых голосовали представители рынка.

Список возглавили:

Сергей Рыжиков, основатель «1С-Битрикс»; Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM; Катерина Костерева, CEO и управляющий партнер Creatio.

Рейтинг проектов внедрения разделен на шесть категорий:

«Самое эффективное внедрение».

«Самое технологичное внедрение».

«Лучшее внедрение в малый бизнес».

«Лучшее внедрение в средний бизнес».

«Лучшее внедрение в enterprise».

«Лучшее внедрение от молодого интегратора».

Клиентами победителей стали «Нетология-групп», «МодульКасса», «Сбербанк-лизинг», «Эвотор» и другие компании.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии и узнать подробности рейтинга можно по ссылке.

Фото на обложке: tomertu / Shutterstock