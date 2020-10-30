В Москве наградят компании с лучшими CRM-решениями
28 октября пройдет награждение лучших компаний из рейтинга CRM Rating 2020. Уже известны результаты двух номинаций, посвященных влиятельным персонам рынка и проектам внедрения систем в бизнес. Интеграторы CRM-решений могут принять участие в мероприятии.
В рамках награждения пройдет дискуссия на тему «Как интегратору пережить кризис 2020 и увеличить доход?». Среди спикеров — генеральный директор компании «Интроверт» Виктор Довжик, генеральный директор Pinall Алексей Окара, директор компании iTrack Екатерина Ким и основатель AmoHelper Юрий Гой.
В рейтинг CRM-персон попали 20 самых влиятельных основателей и руководителей компаний, за которых голосовали представители рынка.
Список возглавили:
- Сергей Рыжиков, основатель «1С-Битрикс»;
- Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;
- Катерина Костерева, CEO и управляющий партнер Creatio.
Рейтинг проектов внедрения разделен на шесть категорий:
- «Самое эффективное внедрение».
- «Самое технологичное внедрение».
- «Лучшее внедрение в малый бизнес».
- «Лучшее внедрение в средний бизнес».
- «Лучшее внедрение в enterprise».
- «Лучшее внедрение от молодого интегратора».
Клиентами победителей стали «Нетология-групп», «МодульКасса», «Сбербанк-лизинг», «Эвотор» и другие компании.
Зарегистрироваться для участия в мероприятии и узнать подробности рейтинга можно по ссылке.
Фото на обложке: tomertu / Shutterstock
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