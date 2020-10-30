Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

В Москве наградят компании с лучшими CRM-решениями

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

28 октября пройдет награждение лучших компаний из рейтинга CRM Rating 2020. Уже известны результаты двух номинаций, посвященных влиятельным персонам рынка и проектам внедрения систем в бизнес. Интеграторы CRM-решений могут принять участие в мероприятии.

В Москве наградят компании с лучшими CRM-решениями

В рамках награждения пройдет дискуссия на тему «‎Как интегратору пережить кризис 2020 и увеличить доход?»‎. Среди спикеров — генеральный директор компании «‎Интроверт» Виктор Довжик, генеральный директор Pinall Алексей Окара, директор компании iTrack Екатерина Ким и основатель AmoHelper Юрий Гой.

В рейтинг CRM-персон попали 20 самых влиятельных основателей и руководителей компаний, за которых голосовали представители рынка.

Список возглавили:

  1. Сергей Рыжиков, основатель «1С-Битрикс»;
  2. Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;
  3. Катерина Костерева, CEO и управляющий партнер Creatio.

Рейтинг проектов внедрения разделен на шесть категорий:

  • «Самое эффективное внедрение».
  • «Самое технологичное внедрение».
  • «Лучшее внедрение в малый бизнес».
  • «Лучшее внедрение в средний бизнес».
  • «Лучшее внедрение в enterprise».
  • «Лучшее внедрение от молодого интегратора».

Клиентами победителей стали «Нетология-групп», «МодульКасса», «Сбербанк-лизинг», «Эвотор» и другие компании.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии и узнать подробности рейтинга можно по ссылке.

Фото на обложке: tomertu / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2020

Прорыв года

30 октября 2020

Открытый урок с представителем компании HUAWEI

30 октября 2020

Game Innovators 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма