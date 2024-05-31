AirlineRatings признало Qatar Airways лучшей авиакомпанией в мире. На втором месте — Korean Air, на третьем — Cathay Pacific Airways. Австралийское рейтинговое агентство оценивает перевозчиков по уровню безопасности полетов и качеству оказываемых услуг.

Международная авиакомпания Qatar Airways признана лучшей авиакомпанией в мире по версии австралийского рейтингового агентства AirlineRatings. Ежегодный рейтинг опубликован на сайте агентства.

AirlineRatings оценивает авиакомпании по множеству параметров, которые в основном касаются безопасности полетов и качеству оказываемых услуг.

В рейтинге за 2024 года второе место заняла корейская Korean Air, третье место — гонконгская Cathay Pacific Airways.

Рейтинг AirlineRatings составляется ежегодно. В 2023 году первое место заняла новозеландская Air New Zealand, которая в 2024 году сместилась на четвертое место.

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