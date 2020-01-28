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Россияне назвали зарплату своей мечты

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел портал «Работа.ру», сообщает RT.

Россияне назвали зарплату своей мечты

Уровень желаемой зарлпаты в России отличается от региона к региону. В Москве идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 102 тысячи рублей.

Жители Новосибирска хотят получать 90 тысяч рублей,  Ростова-на-Дону — 87 тысяч рублей, Нижнего Новгорода — 70 тысяч рублей.

Зарплата мечты также варьируется в зависимости от пола. Мужчины в среднем по стране назвали идеальной зарплату в размере 103 тысячи рублей. Женщины при этом хотели бы зарабатывать 80 тысяч рублей.

Ранее «Работа.ру» проводила опрос о карьерных планах россиян на 2020 год. 74% респондентов рассказали, что планируют сменить работу, причем половина из них хотят сделать это, потому что и не устраивает зарплата.

По данным Росстата за июль 2019 года, половина россиян зарабатывает менее 35 тысяч рублей в месяц. Согласно опросу Общественной палаты, больше всего россиян считают, что справедливый минимум доходов должен превышать 59 тысяч рублей в месяц.

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock

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