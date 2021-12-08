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Рестораторы и эксперты назвали лучших производителей продуктов питания в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Гид 50 Best Tastes of Russia представил список лучших производителей продуктов питания в России. Он составлен на основе голосования рестораторов и экспертов сферы, которые отбирали компании по индивидуальным предпочтениям, а также оценивали узнаваемость бренда и уровень доверия к нему.

Рестораторы и эксперты назвали лучших производителей продуктов питания в России

В список лучших по мнению принявших участие в голосовании компаний попали не только крупные холдинги и флагманы рынка, но и мелкие производители и локальные фермы. Среди лидеров рейтинга:

  • Norebo – крупнейший в России рыбопромышленный холдинг;
  • «Мираторг» – крупнейший в России агропромышленный холдинг;
  • «Макфа» – производитель макаронных изделий, муки, круп;
  • «ВкусВилл» – сеть супермаркетов;
  • «Волконский» – сеть пекарен.     

Также в списке присутствуют истринская сыроварня Олега Сироты, агрохолдинг «Кабош» из Великих Лук, ремесленные сыры Maison Fromage.

Авторы путеводителя уточнили, что голосование проходило осенью текущего года, в нем приняли участие 500 экспертов гастрономической сферы.

«Почему за лучшие продукты голосовали не только шеф-повара и технологи? Задача — представить объективное мнение сферы. А не только специалистов, свобода выбора которых заведомо ограничена долгосрочными взаимовыгодными договорными отношениями с лидерами рынка», – отметили создатели проекта. 

Полный список производителей представлен на сайте путеводителя.

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Фото на обложке: Vera Prokhorova / Shutterstock

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