Рестораторы и эксперты назвали лучших производителей продуктов питания в России

Гид 50 Best Tastes of Russia представил список лучших производителей продуктов питания в России. Он составлен на основе голосования рестораторов и экспертов сферы, которые отбирали компании по индивидуальным предпочтениям, а также оценивали узнаваемость бренда и уровень доверия к нему.
В список лучших по мнению принявших участие в голосовании компаний попали не только крупные холдинги и флагманы рынка, но и мелкие производители и локальные фермы. Среди лидеров рейтинга:
- Norebo – крупнейший в России рыбопромышленный холдинг;
- «Мираторг» – крупнейший в России агропромышленный холдинг;
- «Макфа» – производитель макаронных изделий, муки, круп;
- «ВкусВилл» – сеть супермаркетов;
- «Волконский» – сеть пекарен.
Также в списке присутствуют истринская сыроварня Олега Сироты, агрохолдинг «Кабош» из Великих Лук, ремесленные сыры Maison Fromage.
Авторы путеводителя уточнили, что голосование проходило осенью текущего года, в нем приняли участие 500 экспертов гастрономической сферы.
«Почему за лучшие продукты голосовали не только шеф-повара и технологи? Задача — представить объективное мнение сферы. А не только специалистов, свобода выбора которых заведомо ограничена долгосрочными взаимовыгодными договорными отношениями с лидерами рынка», – отметили создатели проекта.
Полный список производителей представлен на сайте путеводителя.
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Фото на обложке: Vera Prokhorova /
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