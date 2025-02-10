РКН объяснил причину блокировки агрегатора криптообменников BestChange

Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору криптообменников BestChange из-за нарушения законодательства в финансовой сфере. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регулятора.

«Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере», — заявили в пресс-службе. Какие конкретно законы нарушило руководство BestChange, в Роскомнадзоре не уточнили.

О том, что BestChange был заблокирован в России, 9 февраля в Telegram-канале агрегатора написали его представители. При этом они отметили, что сервис продолжает работу, а юристы «занимаются вопросом разблокировки сайта».

«По опыту команды, если все пойдет по стандартному сценарию, разблокировка может занять около недели. Процесс по отмене неправомерной блокировки уже запущен, но мы еще даже не можем получить информацию от ведомства о причинах произошедшего, поэтому все затруднено бюрократически», — говорил в разговоре с «РБК Крипто» старший аналитик BestChange Никита Зуборев.

Издание напомнило, что ранее Роскомнадзор ограничивал доступ к агрегатору криптообменников минимум три раза (в 2017-м, 2019-м и 2020 году), однако юристы сервиса каждый раз добивались разблокировки. Основанием для прошлых блокировок было то, что размещение в открытом доступе информации о биткоине противоречит федеральным законам и является запрещенным в России.

На сайте BestChange указано, что он работает с 2007 года и представляет собой бесплатный онлайн-сервис, помогающий находить обменные пункты «с наиболее выгодными обменными курсами».

Фото на обложке: Fixazh / Shutterstock