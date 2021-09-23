Сервис по обмену одежды на скидки Bewearcy привлек $420 тыс

Трейд-ин сервис по обмену одежды на скидки в брендах Bewearcy привлек $420 тыс. Владельцы инвестиционной компании Kontinuum Group выступили лид-инвестором сделки, вложив в стартап $350 тыс. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) проинвестировал $70 тыс.

Стартап направит инвестиции на рост и масштабирование сервиса на американском рынке. Оценка и размер приобретенных долей инвесторов не раскрываются.

Сервис Bewearcy позволяет клиентам обновить гардероб, обменяв вещи на баллы при следующей покупке. Бренды и ресейл-платформы, в свою очередь, увеличивают средний чек и повышают лояльность целевой аудитории.

Bewearcy работает напрямую с middle- и upper-middle брендами и зарабатывает на перепродаже вещей. В портфеле платформы 17 компаний, среди которых 12 STOREEZ, Akhmadullina dreams, Elyts и другие.

После того как клиент оставил заявку на сайте бренда, подключенного к Bewearcy, курьер забирает одежду. В течение 5 дней проходит проверка и оценка одежды. Затем клиент получает уведомление со стоимостью сданных вещей в виде баллов или промокода, которыми он может оплатить от 30 до 50% от покупки в партнерских брендах Bewearcy.

Сданная одежда проходит предпродажную подготовку и перепродается на ресейл-площадках, таких как Avito и Ebay.

По данным компании, 50% клиентов сдают одежду повторно уже через месяц, а бренды увеличивают свой чек минимально на 47% за счет новых покупок.

«По данным GlobalData, в США у людей дома хранится 9 млрд единиц одежды, из которой больше 50% не носят. Трейд-ин решение на вторичном рынке вещей соответствует новым потребностям покупателей, которые все больше обращаются к ресейл-платформам», — сообщил основатель и CEO Bewearcy Иван Черкашин.

Стартап Bewearcy основан в 2020 году Иваном Черкашиным и Олегом Абрамовым. Иван Черкашин — основатель стартапа MyTable.

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