Beyond Meat задумал производить искусственное молоко

Американский производитель искусственного мяса Beyond Meat подал заявку на регистрацию товарного знака Beyond Milk и собрался выпускать искусственное молоко. В заявке сказано, что его планируют использовать для приготовления молочных коктейлей и кофе.
О подаче заявки от Beyond Meat в бюро по патентам и товарным знакам США пишет издание The Street.
В заявке указано, что товарный знак будет иметь наименование Beyond Milk. Бюро приняло заявку, на ее рассмотрение уйдет 3 месяца. В приложении к документу названы продукты, которые собирается выпускать Beyond Milk – «основы для приготовления молочных коктейлей, кофе или чая с молоком или заменителем молока».
По данным из открытых источников, Beyond Meat является самым крупным производителем искусственного мяса на растительной основе – бобах, горохе и сое. На долю компании приходится 13% рынка в США.
Среди клиентов компании – McDonald’s, Pizza Hut и другие крупные мировые сети питания. Beyond Meat делает гамбургеры, стрипсы, сосиски и другие продукты из искусственного мяса.
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