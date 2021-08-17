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Beyond Meat задумал производить искусственное молоко

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американский производитель искусственного мяса Beyond Meat подал заявку на регистрацию товарного знака Beyond Milk и собрался выпускать искусственное молоко. В заявке сказано, что его планируют использовать для приготовления молочных коктейлей и кофе.

Beyond Meat задумал производить искусственное молоко

О подаче заявки от Beyond Meat в бюро по патентам и товарным знакам США пишет издание The Street. 

В заявке указано, что товарный знак будет иметь наименование Beyond Milk. Бюро приняло заявку, на ее рассмотрение уйдет 3 месяца. В приложении к документу названы продукты, которые собирается выпускать Beyond Milk – «основы для приготовления молочных коктейлей, кофе или чая с молоком или заменителем молока».

По данным из открытых источников, Beyond Meat является самым крупным производителем искусственного мяса на растительной основе – бобах, горохе и сое. На долю компании приходится 13% рынка в США.

Среди клиентов компании – McDonald’s, Pizza Hut и другие крупные мировые сети питания. Beyond Meat делает гамбургеры, стрипсы, сосиски и другие продукты из искусственного мяса.

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Фото: Shutterstock.com

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