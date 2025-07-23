Без больничных и выгорания: на SuperJob появилось резюме робота Ozon — и он уже получает офферы
Маркетплейс Ozon продолжает экспансию в будущее: на этот раз компания отправила своего робота искать работу. На платформе SuperJob появилось резюме от устройства по имени Gauss: он измеряет габариты и вес товаров, работает 24/7 без истерик и уже получает предложения от реальных компаний.
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Резюме с прошивкой
Робот Gauss — не шутка, а реальный робот, разработанный в Ozon Tech, и уже работающий на складах компании. Его задачa — за секунды определять точные параметры крупногабаритных товаров с помощью стереокамер и ML-модели.
«Работаю на сортировочном центре маркетплейса Ozon, где за 2,4 секунды обрабатываю каждый постинг. Мгновенно обучаюсь и скоро стану еще быстрее. Экономлю ресурсы и упрощаю складские процессы», — рассказывает Gauss в резюме.
В разделе «личные качества» указаны стрессоустойчивость, точность до миллиметра, бесконфликтность и готовность к переезду. Кандидат молодой — всего 2 месяца опыта на сортировочных центрах, но за плечами — стажировка в лаборатории в Иннополисе.
Работодатели в деле
Согласно информации от платформы SuperJob, резюме Gauss’а пользуется популярностью. Его уже позвали на собеседование один из московских аэропортов, три крупные продуктовые сети и популярная фастфуд-компания. Некий федеральный логистический оператор, который специализируется на экспресс-доставке грузов, отправил приглашение на встречу аж четыре раза подряд.
Будущее Gauss’а
Правда, в ближайшее время Gauss вряд ли найдет себе новую работу: в планах Ozon — оставить робота в качестве разработки для внутреннего пользования.
«У Ozon пока нет планов продавать Gauss другим компаниям, а наш проект с Superjob — совместная PR-инициатива», — подчеркнули в пресс-службе компании.
Сейчас компания планирует интегрировать робота в свои склады по всей России.. К концу 2025 года Ozon планирует запустить более 50 таких роботов. И если раньше для измерения крупного товара требовалось время и ручной ввод данных, теперь робот сделает все самостоятельно. Но Ozon успокаивает: машины не заменят человеческий труд. Скорее наоборот, оптимизируют его.
«Вся организация и автоматизация призвана сделать труд человека в логистике более комфортным и эффективным, но не полностью заменить его. Учитывая нехватку кадров, которую отмечают в разных сферах деятельности, вопрос оптимизации нагрузки на работников особенно актуален», — рассказали в компании.
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