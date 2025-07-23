Без больничных и выгорания: на SuperJob появилось резюме робота Ozon — и он уже получает офферы

Маркетплейс Ozon продолжает экспансию в будущее: на этот раз компания отправила своего робота искать работу. На платформе SuperJob появилось резюме от устройства по имени Gauss: он измеряет габариты и вес товаров, работает 24/7 без истерик и уже получает предложения от реальных компаний.

Резюме с прошивкой

Робот Gauss — не шутка, а реальный робот, разработанный в Ozon Tech, и уже работающий на складах компании. Его задачa — за секунды определять точные параметры крупногабаритных товаров с помощью стереокамер и ML-модели.

«Работаю на сортировочном центре маркетплейса Ozon, где за 2,4 секунды обрабатываю каждый постинг. Мгновенно обучаюсь и скоро стану еще быстрее. Экономлю ресурсы и упрощаю складские процессы», — рассказывает Gauss в резюме.

В разделе «личные качества» указаны стрессоустойчивость, точность до миллиметра, бесконфликтность и готовность к переезду. Кандидат молодой — всего 2 месяца опыта на сортировочных центрах, но за плечами — стажировка в лаборатории в Иннополисе.

Работодатели в деле

Согласно информации от платформы SuperJob, резюме Gauss’а пользуется популярностью. Его уже позвали на собеседование один из московских аэропортов, три крупные продуктовые сети и популярная фастфуд-компания. Некий федеральный логистический оператор, который специализируется на экспресс-доставке грузов, отправил приглашение на встречу аж четыре раза подряд.



Будущее Gauss’а

Правда, в ближайшее время Gauss вряд ли найдет себе новую работу: в планах Ozon — оставить робота в качестве разработки для внутреннего пользования.

«У Ozon пока нет планов продавать Gauss другим компаниям, а наш проект с Superjob — совместная PR-инициатива», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Сейчас компания планирует интегрировать робота в свои склады по всей России.. К концу 2025 года Ozon планирует запустить более 50 таких роботов. И если раньше для измерения крупного товара требовалось время и ручной ввод данных, теперь робот сделает все самостоятельно. Но Ozon успокаивает: машины не заменят человеческий труд. Скорее наоборот, оптимизируют его.