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Без кабины, но с прицепом: Honda протестировала второй прототип беспилотного электровнедорожника

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Honda и Black & Veatch успешно протестировали прототип автономного грузового автомобиля Honda (AWV) на строительной площадке в Нью-Мексико. Во время полевых испытаний полностью электрическая машина второго поколения выполняла целый ряд функций в рамках крупномасштабного проекта.  

Без кабины, но с прицепом: Honda протестировала второй прототип беспилотного электровнедорожника

Впервые Honda представила прототип автономного внедорожника, предназначенного для работы на строительных площадках, в поисковых и спасательных операциях на выставке CES 2018. Изначально машина напоминала необычный квадроцикл. Второй прототип больше похож на мини-пикап без кабины, но с откидными бортами, сообщается на youtube-канале компании.

Спереди у новинки установлен синий проблесковый маячок для предупреждения окружающих о возможной опасности. Запас хода — 45 км без подзарядки (при полной загрузке), радиус поворота составляет 3,9 м, грузоподъемность — около 400 кг. Кроме того, машина может буксировать груз весом до 750 кг, включая вес прицепа. 

В компании утверждают, что автомобиль способен работать до восьми часов без подзарядки даже в условиях высоких температур. Скоростные характеристики пока не разглашаются, но скорее всего, модель будет не быстрой.

Передвигаться по местности без помощи оператора беспилотнику помогает целый набор сенсоров и модулей, включая GPS, лидар, радар и 3D-камеры. Правда, контролировать мини-пикап без кабины можно и через облачные сервисы.

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Фото: Honda

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