Туроператоры назвали регионы России без двухнедельного карантина для москвичей

19 регионов России не требуют от приезжих из Москвы двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Регионы постепенно снимают ограничения для прибывающих к ним жителей Москвы. Большая часть субъектов страны еще выдвигает требование 14-дневного карантина на дому или в обсерваторе. Но 19 регионов готовы принять москвичей без этого условия.

Кроме того, еще 12 регионов предусмотрели отмену карантина при выполнении определенных условий.

Речь идет о приезжих без признаков заболевания ОРВИ или COVID-19.

Не требуют соблюдения карантина от москвичей Башкортостан, Калужская область, республика Коми, Курская, Ленинградская, Московская, Новосибирская области, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область.

Частичные ограничения на въезд действуют в Белгородской, Вологодской областях, Забайкальском, Камчатском краях, Костромской области, Краснодарском крае, Магаданской, Новгородской, Пензенской областях, Приморском крае, Смоленской области и Ставропольском крае.

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