В России в 2,5 раза упали продажи медицинских масок

В России падают продажи защитных медицинских масок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

С 6 по 12 июля российские аптеки продали 3,8 млн упаковок медицинских масок, пишут исследователи. Это в 2,5 раза меньше, чем в пиковые периоды во время режима самоизоляции. К примеру, 11–17 мая продажи масок достигали 9,2 млн упаковок за неделю.

Со второй половины мая спрос на защитные средства падал. В это время продажи колебались в пределах 4,2–4,8 млн пачек масок в неделю. Теперь спрос впервые за долгое время опустился ниже отметки 4 млн, но все еще превышает прошлогодние «доковидные» показатели в 10 раз.

Как отмечают эксперты, многие россияне устали от ограничений. Люди меньше боятся заболеть коронавирусом, поэтому не носят маски. Еще одна причина — использование бюджетных многоразовых масок.

Выручка от продажи масок на второй неделе июля составила 176,4 млн рублей. Во время пика спроса в середине мая показатель был выше на 152% и достигал 443,7 млн рублей.

Аналитики DSM Group также отметили снижение цен в два раза по сравнению с апрелем. При этом цены выше, чем в прошлом году.

Ранее многие аптечные сети закупились масками по высоким ценам и не спешат значительно снижать их стоимость, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он предполагает, что аптеки рассчитывают на ажиотажный спрос осенью, когда маски можно будет продать дороже.