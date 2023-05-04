Российские блогеры-миллионики потерял до 72% доходов без TikTok

В 2022 году российские блогеры-миллионики потеряли до 72% дохода без TikTok. Ежемесячная прибыль десяти авторов вертикальных видео с аудиторией 2,7 млн человек снизилась с 7,9 млн руб. до 2,5 млн рублей. Переход на другие площадки пока не привел к восстановлению прибыли.
Причиной стало уменьшение числа рекламодателей и кратное снижение охватов публикаций, сообщили «Коммерсанту» в Ассоциации блогеров и агентств.
К тому же, по данным организации, рекламодатели предпочитают полноценные материалы с высоким CTR (отношение рекламного объявления к числу показов) на свои ссылки.
При этом микроблогеры с аудиторией до 50 тыс. человек не испытывают проблем с переходом на альтернативные TikTok площадки, их доходы выросли на 25% год к году, уточняют эксперты. Это произошло за счет появления новых некрупных отечественных рекламодателей, которые начали занимать освободившиеся после ухода иностранцев ниши/
- В марте 2023 года TikTok приостановил монетизацию авторов из России, включая размещение таргетированной на страну рекламы. Кроме того, платформа запретила пользователям, которые находятся на территории РФ, публиковать видео и проводить прямые эфиры.
- Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» — основного юрлица сервиса коротких видео TikTok в РФ — за 2022 год увеличилась в 9,8 раз по сравнению с показателями 2021 года. Она составила 530,3 млн рублей. Выручка компании за год упала на 29%, достигнув 2,36 млрд рублей. При этом на рекламу из этой суммы приходится 1,4 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.
Фото на обложке: Unsplash
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