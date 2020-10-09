Начался набор на курсы создания продуктов без программирования
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ приглашает в Академию #безкода — курсы создания IT-продуктов без навыков программирования. Для читателей Rusbase действуют скидки до 12 октября.
По словам организаторов, программа будет полезна основателям стартапов, продакт-менеджерам, сотрудникам компаний, ответственным за цифровую трансформацию и продукт, а также фрилансерам и консультантам.
В программе — лекции и воркшопы по темам:
- основы создания продуктов;
- автоматизация;
- мобильные приложения;
- чат-боты;
- минимально жизнеспособный продукт (MVP);
- сложные продукты.
Также участники поработают с экспертами и наставниками, займутся нетворкингом, изучат инструменты и создадут несколько собственных проектов.
Обучение пройдет с 13 по 24 октября онлайн. Читатели Rusbase могут получить скидку в 7 тыс. рублей по промокоду RB38FULL при оплате курса полностью, а также 2 330 рублей по промокоду RB71PART при выборе подписки.
Узнать подробности можно на сайте.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock
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