Начался набор на курсы создания продуктов без программирования

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ приглашает в Академию #безкода — курсы создания IT-продуктов без навыков программирования. Для читателей Rusbase действуют скидки до 12 октября.

По словам организаторов, программа будет полезна основателям стартапов, продакт-менеджерам, сотрудникам компаний, ответственным за цифровую трансформацию и продукт, а также фрилансерам и консультантам.

В программе — лекции и воркшопы по темам:

основы создания продуктов;

автоматизация;

мобильные приложения;

чат-боты;

минимально жизнеспособный продукт (MVP);

сложные продукты.

Также участники поработают с экспертами и наставниками, займутся нетворкингом, изучат инструменты и создадут несколько собственных проектов.

Обучение пройдет с 13 по 24 октября онлайн. Читатели Rusbase могут получить скидку в 7 тыс. рублей по промокоду RB38FULL при оплате курса полностью, а также 2 330 рублей по промокоду RB71PART при выборе подписки.



Узнать подробности можно на сайте.



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