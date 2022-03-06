Беженцы смогут работать почтальонами и операторами связи

«Почта России» запускает программу по трудоустройству людей со статусом беженцев. Они смогут работать почтальонами или операторами связи в отделениях организации в 36 регионах РФ.
Пресс-служба «Почты России» разъясняет, что для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца.
Программа действует в следующих регионах:
- Архангельская область,
- Белгородская область,
- Брянская область,
- Владимирская область,
- Волгоградская область,
- Воронежская область,
- г. Москва,
- г. Санкт-Петербург,
- Ленинградская область,
- Кабардино-Балкарская республика,
- Калининградская область,
- Калужская область,
- Кировская область,
- Краснодарский край,
- Курская область,
- Липецкая область,
- Московская область,
- Мурманская область,
- Нижегородская область,
- Оренбургская область,
- Орловская область,
- Пензенская область,
- Пермский край,
- республика Дагестан,
- республика Ингушетия,
- республика Мордовия,
- республика Саха (Якутия),
- республика Северная Осетия-Алания,
- Ростовская область,
- Рязанская область,
- Саратовская область,
- Ульяновская область,
- Челябинская область,
- Чеченская республика,
- Ямало-Ненецкий автономный округ,
- Ярославская область.
Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость.
Более подробно о программе, возможностях трудоустройства, порядке поиска вакансий можно узнать на сайте организации или через единый контактный центр 8-800-200-28-84.
Фото на обложке: Анна Захарова / Unsplash
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