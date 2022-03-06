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Беженцы смогут работать почтальонами и операторами связи

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«Почта России» запускает программу по трудоустройству людей со статусом беженцев. Они смогут работать почтальонами или операторами связи в отделениях организации в 36 регионах РФ.

Беженцы смогут работать почтальонами и операторами связи

Пресс-служба «Почты России» разъясняет, что для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца.

Программа действует в следующих регионах:

  • Архангельская область, 
  • Белгородская область,
  • Брянская область,
  • Владимирская область,
  • Волгоградская область,
  • Воронежская область,
  • г. Москва,
  • г. Санкт-Петербург,
  • Ленинградская область,
  • Кабардино-Балкарская республика,
  • Калининградская область,
  • Калужская область,
  • Кировская область,
  • Краснодарский край,
  • Курская область,
  • Липецкая область,
  • Московская область,
  • Мурманская область,
  • Нижегородская область,
  • Оренбургская область,
  • Орловская область,
  • Пензенская область,
  • Пермский край,
  • республика Дагестан,
  • республика Ингушетия,
  • республика Мордовия,
  • республика Саха (Якутия),
  • республика Северная Осетия-Алания,
  • Ростовская область,
  • Рязанская область,
  • Саратовская область,
  • Ульяновская область,
  • Челябинская область,
  • Чеченская республика,
  • Ямало-Ненецкий автономный округ,
  • Ярославская область.

Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость. 

Более подробно о программе, возможностях трудоустройства, порядке поиска вакансий можно узнать на сайте организации или через единый контактный центр 8-800-200-28-84. 

Фото на обложке: Анна Захарова / Unsplash

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