Беженцы смогут работать почтальонами и операторами связи

«Почта России» запускает программу по трудоустройству людей со статусом беженцев. Они смогут работать почтальонами или операторами связи в отделениях организации в 36 регионах РФ.

Пресс-служба «Почты России» разъясняет, что для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца.

Программа действует в следующих регионах:

Архангельская область,

Белгородская область,

Брянская область,

Владимирская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

г. Москва,

г. Санкт-Петербург,

Ленинградская область,

Кабардино-Балкарская республика,

Калининградская область,

Калужская область,

Кировская область,

Краснодарский край,

Курская область,

Липецкая область,

Московская область,

Мурманская область,

Нижегородская область,

Оренбургская область,

Орловская область,

Пензенская область,

Пермский край,

республика Дагестан,

республика Ингушетия,

республика Мордовия,

республика Саха (Якутия),

республика Северная Осетия-Алания,

Ростовская область,

Рязанская область,

Саратовская область,

Ульяновская область,

Челябинская область,

Чеченская республика,

Ямало-Ненецкий автономный округ,

Ярославская область.

Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость.

Более подробно о программе, возможностях трудоустройства, порядке поиска вакансий можно узнать на сайте организации или через единый контактный центр 8-800-200-28-84.

Фото на обложке: Анна Захарова / Unsplash