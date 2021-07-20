Джефф Безос совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard и вернулся на Землю

Самый молодой – Оливер Деймен, самый пожилой – Уолли Фанк, и самый богатый – Джефф Безос, астронавты планеты успешно совершили суборбитальный полет на New Shepard от Blue Origin и вернулись на Землю.

Многоразовый космический корабль New Shepard пересек линию Кармана, астронавты поднялись на высоту около 100 км над Землей. В окна иллюминаторов они смогли увидеть некоторые штаты США и северную часть Мексики.

Полет длился около 15 минут, после чего капсула с экипажем на парашютах приземлилась возле космодрома в Техасе. Сама ракета-носитель New Shepard успешно вернулась на Землю.

Этот суборбитальный полет примечателен тем, что его участниками стали самый молодой, самый пожилой и самый богатый астронавты мира.

Оливеру Деймену 18 лет. Билет на борт за $28 млн для него купил отец – миллионер, глава инвестиционного фонда Somerset Capital Partners Джос Деймен. Изначально на его месте должен быть победитель аукциона от Blue Origin, но он отказался от полета.

Уолли Фанк 82 года. В 1961 году эксперт по безопасности полетов прошла подготовку для отправки в космос, но путешествия таки не случилось. Франк участвовала в женской программе «Меркурий 13» по подготовке женщин для полета в космическое пространство.

Джеффу Безосу 57 лет. Бывший глава Amazon на данный момент является самым богатым человеком планеты с состоянием $203 млрд. Участником полета также был его брат Марк Безос.

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Фото: Blue Origin / Youtube