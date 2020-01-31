Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основателю Amazon Джеффу Безосу удалось увеличить свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут. Об этом сообщает Bloomberg.

Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12% — до $2,1 тысячи. Котировки поднялись благодаря успешному квартальному отчету компании, который, как пишет издание, «разбил вдребезги» прогнозы аналитиков.

В частности, Amazon отчиталась о прибыли в размере $87,4 млрд, прибыль на акцию — $6,47 (эксперты ожидали $4,11).

Таким образом, состояние Безоса, выросло до примерно $129,5 млрд. Основателю Amazon принадлежит 12% компании.

Аналогичная ситуация произошла с основателем Tesla Илоном Маском. После публикации отчета компании за третий квартал 2019 года, который превысил ожидания экспертов, акции резко выросли, а сам Маск разбогател на $2 млрд.