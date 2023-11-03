Проект Starlink впервые вышел на финансовую безубыточность, сообщил Илон Маск

Проект Starlink впервые вышел на безубыточность, это произошло спустя четыре года после запуска первого спутника. Основатель SpaceX Илон Маск охарактеризовал это событие как «отличную работу отличной команды».

Проект спутникового интернета Starlink впервые с момента своего создания достиг безубыточности денежного потока. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

«Отличная работа отличной команды», – отметил Илон Маск. Маску принадлежит 42% компании SpaceX, которая является создателем проекта Starlink.

По словам Маска, группировка космических аппаратов Starlink на данный момент составляет большинство всех активных спутников на орбите. Сейчас на орбите находятся более 5 тыс. аппаратов Starlink.

Проект Starlink представляет собой обширную сеть из спутников, размещенных на низкой околоземной орбите, задачей которых является раздача высокоскоростного интернета в любую точку Земли.

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