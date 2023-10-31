Безвизовый режим для россиян в Таиланде продлили до 90 дней

Безвизовый режим для россиян в Таиланде продлили до 90 дней. Соответствующий указ подписал премьер-министр Королевства. Норма начнет действовать с 1 ноября. Ранее граждане России могли находиться в Таиланде без визы только 30 дней.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан России до 90 дней. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Пхукете.

Новая норма начнет действовать 1 ноября 2023 года и закончит действие 30 апреля 2024 года.

«Возможности продлить срок пребывания либо оформить визу, например, учебную, рабочую и др. во время нахождения в Таиланде по 90-дневному штампу не предусмотрено», – отметили в Генконсульстве.

С начала 2023 года Таиланд посетили 977 тыс. туристов из России. По итогам 2022 года турпоток россиян в Таиланд вырос в 14 раз к показателю 2021 года.

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