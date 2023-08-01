Россия и Китай с 1 августа возобновили безвизовый групповой туробмен

Российские туристические группы с 1 августа снова могут посещать Китай без виз. Групповой туробмен между странами был приостановлен в 2020 году из-за пандемии и сегодня возобновился с прежними правилами.

Россия и КНР возобновили приостановленный в 2020 году безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Посещать Китай без виз могут российские туристические группы в составе от 5 до 50 человек. Оформлением соответствующих документов занимается компания-туроператор, которая получила право на выполнение туров. Таких компаний на данный момент 364, среди которых Tez Tour, Anex Tour, China Travel.

Из России в Китай совершаются 32 авиарейса в неделю. Их выполняют «Аэрофлот», «Аврора», S7, «Якутия» и «Ираэро». Из Китая в Россию совершается 45 авиарейсов еженедельно.

Россия и Китай приостановили групповой безвизовый туробмен в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Фото на обложке: Kikujiarm / Shutterstock