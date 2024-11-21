«Коммерсантъ» узнал о планах владельцев «Библио-Глобуса» продать компанию

Владельцы книжного торгового дома «Библио-Глобус» планируют выставить его на продажу из-за падения товарооборота на фоне конкуренции с маркетплейсами и ухудшения операционных показателей. Об этом «Коммерсанту» сообщили четыре источника в книжной отрасли и два на рынке коммерческой недвижимости.
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Ранее на «Циане» было размещено объявление о сдаче в аренду всех трех этажей магазина на московской Лубянке площадью 3,6 тыс. кв. м, писала 13 ноября газета «Культура». Сейчас объявление снято с публикации, уточнил «Коммерсантъ». На запрос газеты в «Библио-Глобусе» не ответили.
О том, что в книжном торговом доме ищут арендатора, знают в «Альпине»: «Для нас это была достаточно неприятная новость, так как магазин является нашим давним партнером», — заявила «Коммерсанту» директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова.
В числе потенциальных покупателей «Библио-Глобуса» может быть сеть «Читай-город», утверждает техдиректор Freedom Letters Владимир Харитонов. В «Эксмо-АСТ», которая управляет «Читай-городом», на запрос «Коммерсанта» не ответили. Сам книжный торговый дом может быть продан за 170–290 млн рублей (0,5–0,8 капитала), считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.
«Библио-Глобус» был основан в 1957 году, когда дом №6 на Мясницкой улице был передан магазину №120 «Книжный мир». В 1992 году «Книжный мир» был преобразован в «Библио-Глобус». Сейчас он продает более 200 тыс. наименований товаров: книги, канцелярию, монеты, боны, марки и другие.
По данным Rusprofile, в 2023 году выручка ООО «Торговый дом "Библио-Глобус"» составила 493 млн рублей, снизившись на 16,73% по сравнению с 2022 годом, а чистый убыток — 18 млн рублей против убытка в 21 млн рублей в прошлом году.
Фото на обложке: Jantanee Runpranomkorn /
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