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СМИ: Мэрия Москвы имеет право продавать данные с городских камер видеонаблюдения

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Мэрия Москвы имеет право транслировать данные с городских камер наблюдения в свободном доступе в интернете и продавать их. Эту информацию обнаружил «Коммерсантъ» в условиях конкурсов на установку камер. 

СМИ: Мэрия Москвы имеет право продавать данные с городских камер видеонаблюдения

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разыграл контракт на установку 4 тысяч камер в больницах города. Контракт рассчитан на пять лет, его стоимость — 778 млн рублей, следует из условий конкурса на zakupki.gov.ru. 

Контракт получила Московская телекоммуникационная корпорация. На первом этапе она установит камеры в 539 московских больницах, на втором — организует передачу видео с них на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД). 

В контракте указано, что в цели обработки данных с камер входит «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе» и «трансляция информации в открытом доступе» в интернете.

Эти цели указаны и в девяти других контрактах ДИТ на передачу видеопотока в ЕЦХД, речь идет как минимум о 25 тысячах камер, пишет издание. 

Эксперты считают, что формулировки в контрактах некорректные и угрожают безопасности персональных данных пользователей. 

В ДИТ газете заявили, что формулировки об интернет-трансляции с камер стандартны и «используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения». По словам представителей ведомства, доступ к информации в ЕЦХД на возмездной основе предоставлять не планируется,

Фото: pixinoo / Shutterstock

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