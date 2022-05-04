Правительство распространит поддержку системообразующих предприятий на весь крупный бизнес

Правительство России намерено запустить программу поддержки крупного бизнеса. Компаниям выдадут гарантии ВЭБ.РФ по оборотным кредитам, займам на импорт и проектное финансирование. Лимит поручительств банка не превысит половины основного долга по каждому кредиту, а процент — ставку ЦБ и 3 процентных пункта.

Это поможет обеспечить банковские кредиты для компаний, которые не были участниками господдержки. Бизнес сможет привлечь до 550 млрд рублей по ставке не выше значений ЦБ плюс 3 п.п., пишет «Коммерсантъ».

Общий объем дополнительных вложений в экономику оценивается в 1,1 трлн рублей. Выбрать квоты на пополнение оборотных средств и поддержку импорта компании должны до сентября. Сумму кредитов до года ограничат размером трехмесячной выручки по итогам прошлого года, но не более 10 млрд рублей.

Кредит на завершение инвестпроектов компании смогут получить до апреля 2023 года на срок до трех лет, сумма также не превысит 10 млрд рублей. Дополнительно банки должны будут проверить, что инвестпроект готов как минимум на половину, а сумма вложений уже превысила 20% его стоимости.

Собеседник издания добавил, что с учетом ускоренного развития программы в правительстве согласились с невозможностью экспертизы каждой сделки. Кроме того, там готовы не учитывать финансовый результат ВЭБ.РФ от участия в программе гарантий при оценке его KPI на время действия поручительств. Власти также обсуждают возможность резервирования нескольких десятков миллиардов рублей на докапитализацию госкорпорации в случае исполнения гарантий, но это потребуется при самом негативном сценарии и невозврате порядка трети кредитов.

Для пополнения ВЭБ.РФ ликвидностью обсуждается и вариант размещения на его депозитах средств ФНБ для финансирования уже согласованных крупных инвестпроектов.

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