Ссылка дня: сооснователь Haraba и GoFoods Андрей Редуто рассказывает, куда обратиться с большими сделками в России

В рубрике «Ссылка дня» публикуем пост сооснователя Haraba и GoFoods Андрея Редуто про инвест-банковских консультанов — компании, которые сопровождают сделки по покупке и продаже бизнеса.

Меня зовут Андрей Редуто, у меня есть опыт покупки/продажи бизнеса (В 2021 мы покупали своего подрядчика для усиления бизнеса, В 2022 году 67% Haraba купила IT-компания Avito). Когда мы делали сделки, со своей стороны мы делали все самостоятельно и не привлекали никаких консультантов, так как просто не знали о наличии таковых.

Спустя уже несколько лет я стал замечать в сообществе фаундеров, что существуют инвест-компании, которые сопровождают такие сделки, а именно:

Проверяют уровень гигиены и говорят, какие документы, файлы необходимо подготовить, собрать, восстановить или сделать с нуля;

Упаковывают ваш бизнес в понятный для покупателя формат (презентации, таблицы, фин. модели и описательные документы);

Дальше аккуратно предлагают вас в рынок и ведут переговоры за вас. Понятно, что в ключевые моменты вам подключаться необходимо, но всю ежедневную работу заберут на себя эти ребята. Вероятнее всего, цена сделки будет выше, а напряжение с двух сторон будет сильно меньше, так как в сделке появляется медиатор, который сглаживает углы, помогает договориться, так как явно располагает количественно большим опытом, чем вы и, возможно, даже больше, чем ваш покупатель стратег.

Поэтому мне стало интересно изучить ландшафт рынка. Я поговорил с консультантами и с их разрешения делюсь своим небольшим исследованием. Таблица доступна по ссылке.

Фото на обложке: Medienstürmer / Unsplash