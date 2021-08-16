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Исследование: больше зарабатывают россияне, которые выросли в полной семье с двумя и более детьми

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Выше заработок у россиян, которые воспитывались в полной семье с двумя и более детьми, выяснил в ходе исследования сервис по поиску работы SuperJob. Аналитики сравнили образование и доходы 9 тысяч представителей экономически активного населения страны, воспитывавшихся в разных типах семей.

Исследование: больше зарабатывают россияне, которые выросли в полной семье с двумя и более детьми

Количество тех, кто воспитывался в полной семье с братом или сестрой, растет с уровнем дохода (42% среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей и 46% среди тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей). Аналогично и с теми, кто воспитывался в полной многодетной семье (20 и 28% соответственно). 

Число тех, кто рос с одним родителем или опекуном, больше среди респондентов с заработком до 30 тысяч рублей (21% против 14% среди россиян, получающих более 80 тысяч рублей). То же и с единственными детьми в полных семьях (17 и 12% соответственно).

Уровень образования выше у тех, кто рос в полной семье с братом или сестрой или был единственным ребенком. Чем выше уровень образования респондентов, тем больше среди них тех, кто в детстве воспитывался в полной семье с двумя детьми (52% среди россиян с высшим образованием и 39% среди имеющих только школьный аттестат), либо был единственным ребенком в полной семье (17 и 10% соответственно). 

Россиян, выросших в полных многодетных семьях или неполных семьях, в свою очередь, значительно больше среди тех, кто закончил средние профессиональные учебные заведения (25 и 21% соответственно) или имеет только школьный аттестат (28% и 23%).

То, в какой семье рос человек, у мужчин больше влияет на уровень дохода, у женщин — на уровень образования. Так, среди мужчин с доходом от 80 тысяч рублей доля тех, кто вырос в полной многодетной семье, максимальна (30%). А среди мужчин, которые зарабатывают до 30 тысяч рублей, наиболее велика доля тех, кто был единственным сыном в полной семье или воспитывался одним родителем (19 и 23% соответственно). 

Среди женщин с доходом от 80 тысяч рублей максимально число тех, кто вырос в полной семье с братом или сестрой (54%). Среди женщин с высшим образованием количество тех, кто воспитывался в полной семье с двумя детьми, почти в 1,5 раза превышает число аналогичный показатель среди женщин со средним образованием (52 и 35% соответственно).

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Фото: Pexels

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