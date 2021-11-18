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Инвестор получил прибыль в 110 000%, продав «шуточные» токены на $9 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Неизвестный криптоинвестор продал купленные полгода назад «шуточные» токены Saitama Inu на $8 тысяч. Он был одним из первых, кто вложился в эту криптовалюту. По итогам сделки инвестор выручил $9 млн и получил прибыль в 110 000%. Курс токена после продажи обрушился втрое.

Инвестор получил прибыль в 110 000%, продав «шуточные» токены на $9 млн

О крупной сделке по продаже токенов Saitama Inu свидетельствуют данные Etherscan. 

Летом криптоинвестор купил «шуточные» токены Saitama Inu на сумму $8 тысяч. Он был одним из первых, кто вложился в недавно созданную криптовалюту.

Спустя полгода инвестор решил закрыть позицию, продав все активы. По итогам сделки его прибыль составила в 110 тысяч раз больше, чем вложения. Инвестор продал токены за $9 млн.

После продажи курс токена Saitama Inu обрушился на 60%, но достаточно быстро отыграл значительную часть падения. По данным на 20:35 мск 18 ноября, один токен стоит 0,000000071844$, потеряв в течение суток около 10%.

Сообщается, что этот же инвестор является держателем другой «шуточной» криптовалюты Floki Inu. На данный момент стоимость его активов составляет $3,6 млн.

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Фото на обложке: Andre Boukreev / Shutterstock

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