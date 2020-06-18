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«Лента» совместно с Microsoft проведут онлайн-хакатон по Data Science
Новости
Юлиана Трегуб
С 26 по 28 июня пройдет онлайн-хакатон BIGTARGET с целью разработки решения, повышающего эффективность SMS-таргетинга на облачной платформе Microsoft Azure.
«Лента» совместно с Microsoft проведут онлайн-хакатон по Data ScienceЮлиана Трегуб
Цель «Ленты» — получить решение, которое позволит повысить долю откликов клиентов на коммуникации в рамках программы лояльности, направляя предложения только тем, кого это подвигнет сделать покупку.
Microsoft выступит технологическим партнером мероприятия:
- компания проведет вводный курс для участников;
- познакомит с практиками работы с инструментами облака Microsoft Azure для решения задач по анализу больших данных и предиктивной аналитике с использованием алгоритмов машинного обучения.
Хакатон будет интересен:
- датасайентистам;
- разработчикам;
- аналитикам;
- стартапам;
- студентам.
Регистрация открыта до 20 июня на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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