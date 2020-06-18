«Лента» совместно с Microsoft проведут онлайн-хакатон по Data Science

С 26 по 28 июня пройдет онлайн-хакатон BIGTARGET с целью разработки решения, повышающего эффективность SMS-таргетинга на облачной платформе Microsoft Azure.

Цель «Ленты» — получить решение, которое позволит повысить долю откликов клиентов на коммуникации в рамках программы лояльности, направляя предложения только тем, кого это подвигнет сделать покупку.

Microsoft выступит технологическим партнером мероприятия:

компания проведет вводный курс для участников;

познакомит с практиками работы с инструментами облака Microsoft Azure для решения задач по анализу больших данных и предиктивной аналитике с использованием алгоритмов машинного обучения.

Хакатон будет интересен:

датасайентистам;

разработчикам;

аналитикам;

стартапам;

студентам.

Регистрация открыта до 20 июня на сайте.