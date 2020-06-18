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«Лента» совместно с Microsoft проведут онлайн-хакатон по Data Science

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 26 по 28 июня пройдет онлайн-хакатон BIGTARGET с целью разработки решения, повышающего эффективность SMS-таргетинга на облачной платформе Microsoft Azure.

«Лента» совместно с Microsoft проведут онлайн-хакатон по Data Science

Цель «Ленты» — получить решение, которое позволит повысить долю откликов клиентов на коммуникации в рамках программы лояльности, направляя предложения только тем, кого это подвигнет сделать покупку. 


Microsoft выступит технологическим партнером мероприятия:

  • компания проведет вводный курс для участников;
  • познакомит с практиками работы с инструментами облака Microsoft Azure для решения задач по анализу больших данных и предиктивной аналитике с использованием алгоритмов машинного обучения.

 

Хакатон будет интересен:

  • датасайентистам;
  • разработчикам;
  • аналитикам;
  • стартапам;
  • студентам.

Регистрация открыта до 20 июня на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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