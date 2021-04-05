«Билайн» сделает гибридный формат работы постоянным

«Билайн» объявил о планах полностью перейти на гибридный формат работы. Представители компании сообщили RB.ru, что сотрудники вместе с руководителями будут решать, хотят они работать в офисе или на удаленке. Конечно, с учетом специфики выполняемых обязанностей.

Также компания сократит количество индивидуальных рабочих мест и заменит их удобными зонами для совместной работы. Офисы перестанут быть классическими и будут играть роль коворкинга и места встреч коллег. Новая система бронирования рабочего пространства будет доступна уже этим летом.

На трансформацию офисов компания решилась после опроса персонала. Он показал, что 64% сотрудников готовы остаться на полной удаленке, остальные хотели бы хотя бы пару дней в неделю ходить в офис. Также около половины опрошенных отметили, что проект удаленной работы влияет на их выбор «Билайна» как работодателя.

«Билайн» одним из первых в России запустил проект удаленной работы BeeFREE, это произошло в 2016 году. Во время пандемии более 90% сотрудников в минимальные сроки были переведены на удаленку.

«Гибридный офис станет для нас развитием нашей системы удаленной работы, своеобразным BeeFREE 2.0. Я верю в то, что это позволит создавать в компании среду, в которой круто работать. Последний год еще раз показал, что самое важное не часы, проведенные в офисе, а ориентация на результат и амбициозные задачи», — пояснила исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке компании Ольга Филатова.

Но полного отказа от офиса все же не будет. Даже те, кто готов работать полностью удаленно, будут приходить на территорию компании для командных встреч, добавила Филатова.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: MikeDotta/ Shutterstock