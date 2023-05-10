билайн выводит на рынок сервис для оркестрации контейнерных приложений

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт — Cloud Managed Kubernetes, сервис для оркестрации контейнерных приложений, который будет интересен компаниям, чья деятельность связана с разработкой цифровых сервисов, обслуживающих большое количество клиентов.

С Cloud Managed Kubernetes можно проверять гипотезы и тестировать любые продукты, унифицировать рутинные задачи и минимизировать риск недополучения выручки из-за недоступности пользовательских сервисов.

Это удобный сервис для управления контейнерами в облаке, который поможет разработчикам ускорить и упростить процесс работы с приложениями. В отличие от аналогичных предложений на рынке, билайн облако предоставляет готовую kubernetes-инфраструктуру (инфраструктуру для контейнерных приложений), которая не требует администрирования на стороне заказчика и предполагает оплату за фактически использованные ресурсы.

В Cloud Managed Kubernetes предусмотрены:

изолированное использование сервисов;

оркестрация хранилища;

отказоустойчивый георазнесенный кластер;

масштабирование с учетом пиковой нагрузки;

автоматизация операций при запуске и тестировании продукта, чтобы его как можно быстрее можно было перевести в промышленную эксплуатацию.

«Наша услуга снижает нагрузку на ИТ-команду, упрощает развертывание инфраструктуры в облаке, помогает снижать расходы и закрывает вопросы, связанные с ИТ-безопасностью. Кроме того, мы несем ответственность по SLA (соглашение об уровне обслуживания) за доступность услуги и бесперебойную работу. Благодаря этому можно сосредоточиться на разработке, а все рутинные операции, связанные с развертыванием кластеров мы берем на себя», — Максим Еремин, руководитель направления развития продуктов beeline cloud.

Фото на обложке: ZinetroN / Shutterstock

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