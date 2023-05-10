Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

билайн выводит на рынок сервис для оркестрации контейнерных приложений

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

erid: LatgC4vDa

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт — Cloud Managed Kubernetes, сервис для оркестрации контейнерных приложений, который будет интересен компаниям, чья деятельность связана с разработкой цифровых сервисов, обслуживающих большое количество клиентов.

билайн выводит на рынок сервис для оркестрации контейнерных приложений

С Cloud Managed Kubernetes можно проверять гипотезы и тестировать любые продукты, унифицировать рутинные задачи и минимизировать риск недополучения выручки из-за недоступности пользовательских сервисов. 

Это удобный сервис для управления контейнерами в облаке, который поможет разработчикам ускорить и упростить процесс работы с приложениями. В отличие от аналогичных предложений на рынке, билайн облако предоставляет готовую kubernetes-инфраструктуру (инфраструктуру для контейнерных приложений), которая не требует администрирования на стороне заказчика и предполагает оплату за фактически использованные ресурсы.

В Cloud Managed Kubernetes предусмотрены: 

  • изолированное использование сервисов;
  • оркестрация хранилища;
  • отказоустойчивый георазнесенный кластер;
  • масштабирование с учетом пиковой нагрузки;
  • автоматизация операций при запуске и тестировании продукта, чтобы его как можно быстрее можно было перевести в промышленную эксплуатацию. 

«Наша услуга снижает нагрузку на ИТ-команду, упрощает развертывание инфраструктуры в облаке, помогает снижать расходы и закрывает вопросы, связанные с ИТ-безопасностью. Кроме того, мы несем ответственность по SLA (соглашение об уровне обслуживания) за доступность услуги и бесперебойную работу. Благодаря этому можно сосредоточиться на разработке, а все рутинные операции, связанные с развертыванием кластеров мы берем на себя», — Максим Еремин, руководитель направления развития продуктов beeline cloud.

Фото на обложке: ZinetroN / Shutterstock

Реклама
ПАО «ВымпелКом»
Подробнее на сайте www.beeline.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Куда движутся «облака» в России: три долгосрочных тренда на рынке
  2. 2 Облачные решения для технологических компаний: как их правильно использовать?
  3. 3 Как бизнесу сохранить устойчивость в турбулентное время — опыт российских компаний
  4. 4 Открыт прием заявок в Softlanding Program для стартапов в области SaaS
  5. 5 Идет прием заявок на технологический конкурс 5G SmartTech
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 мая 2023

«Покажи Москву!»

10 мая 2023

«Финам Trade API»

10 мая 2023

Aeroclub Challenge 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ