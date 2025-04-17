«Билайн» приобрел 44% в разработчике софта для анализа речи сотрудников Voca-Tech

ПАО «Вымпел-Коммуникации» приобрело 44% в разработчике софта для анализа речи сотрудников и клиентов Voca-Tech (ООО «Вока-тек»), сделка была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 16 апреля, узнал Русбейс. Инвестор поможет компании масштабировать решения, выйти в госсектор, промышленность, логистику и HoReCa.

По итогам сделки доля основательницы Voca-Tech Бэллы Муталлаповой снизилась с 25% до 11,25%. Участие Татьяны Никишовой сократилось с 50% до 22,5%, а Альберта Идиятуллина — с 5% до 2,25%.

В марте 2023 года «Вымпелком» впервые вошел в проект, купив 20% в казахстанской компании ТОО Dybys Tech, которая на тот момент владела разработчиком системы речевой аналитики Voca-Tech. Сумму сделки стороны не раскрывали.

В марте 2025 года казахстанская компания вышла из капитала ООО, венчурный фонд билайна «Хайв» тогда получил около 20%, остальная доля распределилась между Никишовой, Муталлаповой и Идиятуллиным. После апрельской сделки совокупная доля владения «Билайна» в Voca-Tech достигла 64%.

ООО «Вока-тек» является разработчиком инновационного решения на базе аудиобейджа — носимого устройства, фиксирующего диалог между сотрудником и клиентом, — а также программного обеспечения, включающего автоматическое распознавание речи и аналитическую платформу с гибкой системой представления и визуализации данных. Аудиобейджи Voca-Tech позволяют отслеживать сотни параметров качества взаимодействия с клиентом, формировать аналитику и обучающие рекомендации для сотрудников. Продукты компании применяются более чем в 50 организациях, включая клиентов из корпоративного сегмента и государственных заказчиков билайна.

Выручка «Вока-тек» в 2024 году составила 382 млн рублей, увеличившись в два раза по сравнению с 2023 годом, а чистая прибыль выросла в 2,4 раза, до 157 млн рублей.

Сотрудничество между билайном и Voca-Tech началось в 2021 году. Продукты Voca-Tech уже интегрированы с системой ASR (Automatic Speech Recognition), а их дистрибуция осуществляется силами корпоративных команд оператора.

Расширение доли владения позволит решениям компании выйти в госсектор, промышленность, логистику и на рынок HoReCa, считают в «Билайне». Также сделка позволит масштабировать совместные продукты и предлагать их клиентам как в составе телеком-решений, так и в виде независимых сервисов, интегрировать возможности голосовой аналитики с системами видеонаблюдения и видеоаналитики билайн. Еще одна возможность — развитие ИИ-инструментов на стыке клиентского опыта, контроля качества и безопасности, сообщили в билайне.

«Расширение нашего участия в Voca-Tech — это логичный шаг для билайна: мы последовательно усиливаем позиции в перспективных цифровых сегментах за пределами классического телекома», — прокомментировал сделку генеральный директор билайна Сергей Анохин.

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