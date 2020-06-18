Пользователи «Билайна» пожаловались на сбой в работе сети

Абоненты «Билайна» сообщили о проблемах с доступом в интернет. По данным Downdetector, сбои в работе сети начались около 12:00 по мск.

Больше всего жалоб на проводной доступ к интернету (об этом сообщили 80% пользователей Downdetector). Еще у 11% проблемы с беспроводным доступом в сеть, у 7% — с мобильным интернетом.

Проблемы возникли у абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгород, Казани, Краснодара, Самары и других городов.

Билайн @Beeline_RUS тут у вас массово падает сеть, мы в деле. Отвалился домашний инет, линк на роутере есть — 💜SQLGBT+💜Гоибниу💜 (@deadlesspaladin) June 17, 2020

#Beeline внезапно дома пропал инет, но тв от билайн работает. — Aleksey Stepin (@MadDog_ru) June 17, 2020

В пресс-службе «Билайна» заявили, что никакого сбоя нет.

«Сеть работает в штатном режиме. Возможно, ранее у единичных пользователей наблюдались временные ограничения, вызванные перегрузкой оборудования, но сейчас все работает штатно», — рассказали в компании.

Фото: SSV-Studio / Shutterstock